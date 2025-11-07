Watashi: Entwicklungstraining mit Lipizzanern im Stanglwirt

Wer Pferde liebt, weiß: Sie sehen, was wir nicht zeigen – und zeigen uns, was wir noch nicht sehen. Genau hier setzt der außergewöhnliche Workshop "Watashi" an, der am 16.–17. November 2025 sowie am 19.–20. April 2026 im legendären Bio- und Wellnessresort Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser stattfindet.

Unter der Leitung von Lisa Frimberger und Sascha Bauer erwartet dich ein ganz besonderes Erlebnis. Lass dich ein auf eine inspirierende Auszeit, die weit über klassisches Pferdetraining hinausgeht! Hier geht es um Präsenz, Klarheit und Authentizität – mit einem Lehrer, der nicht spricht und dennoch alles sagt: dem Lipizzaner.

SkylineMedien

Mehr als ein Training: Eine Begegnung mit dir selbst "Watashi" – japanisch für Ich – ist kein gewöhnlicher Kurs, sondern ein lebendiger Entwicklungsraum. Im Mittelpunkt steht nicht die Technik, sondern dein Sein. In praktischen und reflektierenden Einheiten lernst du, wie du wirklich wirkst, jenseits von Rollen und Erwartungen. Die edlen Lipizzaner helfen dabei, Haltung und Emotion in Einklang zu bringen.

Was dich erwartet:

Klarheit und Konsequenz in der Kommunikation

Vertrauen statt Kontrolle

Nonverbale Signale verstehen und einsetzen

Tiefe Reflexion durch das Feedback der Pferde Zwei Persönlichkeiten, die bewegen Lisa Frimberger bringt als erfahrene Dressurreiterin und Mentorin die Verbindung von Disziplin, Intuition und kultureller Offenheit mit. Ihre Erfahrungen von der schweren Klasse bis hin zu Trainings mit Stierkämpfern machen sie zu einer außergewöhnlichen Begleiterin auf dem Weg zu innerer Stärke und authentischer Präsenz.

Sascha Bauer, Experte für Biomechanik und zertifizierter Rolfer™, arbeitet seit über 20 Jahren an der Verbindung von Körperstruktur und mentaler Haltung. Seine Arbeit zeigt eindrucksvoll: Wahre Haltung beginnt im Inneren. Gemeinsam schaffen Frimberger und Bauer ein Erlebnis, das Körper & Geist mithilfe der Pferde in harmonischen Einklang bringt.

SkylineMedien

Der Stanglwirt – Heimat für Körper, Geist und Seele Das traditionsreiche Bio- und Wellnessresort Stanglwirt bietet den idealen Rahmen für dieses außergewöhnliche Retreat. Eingebettet in das Panorama des Wilden Kaisers vereint das Haus Tiroler Herzlichkeit mit internationalem Luxus. Vom Verwöhn-Frühstück mit Bio-Produkten aus eigener Landwirtschaft über das mehrgängige Abendessen bis hin zum großzügigen Spa-Bereich – hier ist Wohlbefinden kein Versprechen, sondern gelebte Realität.

Das Arrangement "Watashi" Leistungen im Überblick: