Fohlen erleben: Marbachs Frühsommer

Der Frühsommer kündigt sich an im Haupt- und Landgestüt Marbach: Immer mehr Fohlen kommen in den Ställen des Gestüts zur Welt und dürfen bald darauf mit ihren Müttern die Weiden erkunden. In den Pfingstferien vom 23. Mai bis 7. Juni 2026 lädt das Haupt- und Landgestüt Marbach Besucher ein, das Leben der kleinen Fohlen bei einer der beliebten Familienführungen zu den Fohlen kennenzulernen.

Von den Gestütsführern hören kleine und große Pferdebegeisterte Geschichten rund um die Geburt der Fohlen in Marbach und erfahren wie die Fohlen in Marbach aufwachsen werden. Währenddessen können Besucher die Fohlen beobachten, wie sie herumtollen und ihre Kräfte messen.

Die Familienführungen zu den Fohlen beginnen in den Pfingstferien täglich um 10.30 Uhr. Aufgrund der starken Nachfrage wird um vorherige Anmeldung per E-Mail gebeten: info@hul.bwl.de oder telefonisch unter: (0 73 85) 96 95 -037. Der Preis beträgt 7,00 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder.

Am Nachmittag bietet das Haupt- und Landgestüt Marbach zudem täglich die Gestütsführung ohne Anmeldung um 13.30 Uhr und 15.00 Uhr an. Treffpunkt ist am Stutenbrunnen im Innenhof des Gestütshofs Marbach. Für AlbCard-Inhaber ist diese Führung kostenlos. Natürlich steht das Gestüt auch während der Pfingstferien den Besuchern offen, die es selbständig erkunden möchten. Das schöne frühsommerliche Gestütsgelände lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.

Kube Immer mehr Fohlen erkunden gemeinsam mit ihren Müttern die Weiden in Marbach.



Wer nach der Führung ein Souvenir mitnehmen möchte, ist im Gestüts-Shop an der richtigen Adresse. Der Gestüts-Shop ist im Sommer von Dienstag bis Sonntag und in den baden-württembergischen Schulferien täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Er bietet Fach- und besondere Geschenkartikel aus den Gestütswerkstätten und dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb.

Kube Im Gestüts-Shop erwarten die Besucher Souvenirs, Pferdeartikel und vieles mehr.



Immer up-to-date darüber sein, was in Marbach los ist: Auf Facebook und Instagram können Pferdebegeisterte die Fohlen beim Aufwachsen begleiten, sowie Neuigkeiten rund um das Gestüt erfahren.

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