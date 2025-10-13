Tee für Pferde: Teesorten, Zubereitung und potenzielle Risiken

Warum Tee für Pferde? Wir alle lieben einen heißen Tee, wenn es uns schlecht geht. Vor allem Kräutertees sind bei bestimmten Beschwerden besonders wirksam – auch in der Pferdefütterung. Viele Kräuter enthalten wertvolle Inhaltsstoffe wie ätherische Öle, Flavonoide und Mineralien, die das Immunsystem stärken, die Verdauung fördern oder die Atemwege unterstützen können. Besonders in der kalten Jahreszeit oder bei gesundheitlichen Beschwerden kann Tee also eine sinnvolle Ergänzung auf dem Futterplan deines Pferds sein.

Geeignete Teesorten für Pferde Doch aufgepasst! Nicht jeder Tee ist für Pferde geeignet. Hier sind einige der besten Sorten und ihre Vorteile:

Kamillentee

Kamillentee wirkt beruhigend und entzündungshemmend. Er ist ideal bei Magen-Darm-Beschwerden oder nervösen Pferden.

Fencheltee unterstützt die Verdauung und hilft bei Blähungen. Er eignet sich hervorragend für Pferde mit empfindlichem Magen.

Pfefferminze hat eine kühlende Wirkung und fördert die Atemwegsgesundheit. Besonders bei Pferden mit Problemen der oberen Atemwege kann er wohltuend wirken.

Brennnesseltee ist reich an Mineralstoffen und unterstützt die Entgiftung des Körpers. Er ist eine gute Wahl zur Unterstützung des Stoffwechsels.

Hagebuttentee Hagebuttentee liefert wertvolles Vitamin C und stärkt das Immunsystem. Er eignet sich besonders gut zur Unterstützung in der Rekonvaleszenz.

Bio Hagebuttentee hier direkt bei Amazon bestellen. Teesorten, die nicht für Pferde geeignet sind Einige Tees können schädlich für Pferde sein und sollten unbedingt vermieden werden! Hierzu zählen:

Schwarzer Tee und Grüner Tee : Aufgrund des hohen Koffeingehalts nicht geeignet.

und : Aufgrund des hohen Koffeingehalts nicht geeignet. Johanniskrauttee : Kann bei Pferden zu Lichtempfindlichkeit führen.

: Kann bei Pferden zu Lichtempfindlichkeit führen. Tee mit künstlichen Aromen : Diese können allergische Reaktionen hervorrufen und enthalten oft Zuckerzusätze.

: Diese können allergische Reaktionen hervorrufen und enthalten oft Zuckerzusätze. Tee mit giftigen Kräutern wie Ysop oder Eisenkraut: Einige Kräuter, die für Menschen weitestgehend unbedenklich sind, können bei Pferden toxisch wirken. Was ist bei der Teezubereitung fürs Pferd zu beachten? Damit der Tee seine volle Wirkung auf dein Pferd entfalten kann, sollten einige Punkte beachtet werden:

Menge und Dosierung: Für eine Portion Tee 1–2 Teelöffel Kräuter auf 500 ml heißes Wasser geben. Den Tee abkühlen lassen, bevor er dem Pferd angeboten wird.

Keine Zusätze: Verwende ausschließlich naturbelassene Kräuter, ohne Zucker oder andere Zusatzstoffe.

Qualität: Achte bei der Fütterung deines Pferds auf hochwertige Tees, idealerweise in Bio-Qualität, um Schadstoffe zu vermeiden. Wie kann man den Tee für Pferde am besten verabreichen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Tee in die Pferdefütterung zu integrieren: