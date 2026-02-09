Initiative "Pferdesport Deutschland": FN startet größte Neuausrichtung seit Jahren

FN stellt neue Initiative "Pferdesport Deutschland" vor Mit der Initiative "Pferdesport Deutschland" schlägt die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) ein neues Kapitel auf. Im Rahmen der spoga horse in Köln präsentierte der Dachverband erstmals Logo und Leitidee der neuen Initiative, die künftig als verbindende Klammer für den gesamten Pferdesport in Deutschland dienen soll.

Dabei versteht sich Pferdesport Deutschland ausdrücklich nicht nur als neue Marke, sondern als gemeinsamer Aufbruch für alle, die den Pferdesport gestalten: vom Freizeitbereich bis zum Spitzensport. Dr. Dennis Peiler, Vorstandsvorsitzender der FN, betonte zur Pressekonferenz am Sonntag: "Wir sind das Dach, unter dem sich alle wiederfinden, die sich mit der Leidenschaft für Pferde identifizieren."

Klare Werte: Pferdewohl, Wissen und Fairness Im Zentrum der Initiative stehen klare Werte: Pferdewohl, Wissen und Fairness. "Unser Ziel ist es, die ungebrochene Begeisterung für das Pferd in noch mehr Verantwortung münden zu lassen. Für eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Pferd und Mensch. Für ein respektvolles Miteinander und fairen Sport. Für ein Leben mit Pferden", sagte Dr. Dennis Peiler. Pferdesport Deutschland soll damit Orientierung bieten und den verantwortungsvollen Umgang mit dem Pferd in allen Bereichen des Sports sichtbar machen.

Gemeinsame Entwicklung mit Verbänden Bereits im Entwicklungsprozess waren die Mitglieds- und Anschlussverbände eng eingebunden. Für die FN ist die neue Initiative Ausdruck eines gemeinsamen Selbstverständnisses. "Pferdesport Deutschland ist weit mehr als ein neuer Auftritt. Diese Marke steht für unser Selbstverständnis: Wir sind eine Gemeinschaft. Wir stehen für Pferdesport mit Herz und Haltung", erklärte Peiler. Ein zentrales Anliegen sei dabei die persönliche Entwicklung aller Pferdesportbegeisterten. "Unser Ziel ist es, aus pferdebegeisterten Personen verantwortungsvolle Pferdemenschen zu machen." Um diese Ziele mit Leben zu füllen, setzt die FN auf bestehende und neue Programme wie "100 Schulpferde plus", "Fair geht vor" sowie weitere Initiativen. Darüber hinaus qualifiziert der Verband bundesweit jährlich rund 1.000 Ausbilderinnen und Ausbilder.

Redaktion Moderiert wurde die Pressekonferenz von Sabine Gregg (links), Teamleitung FN-Kommunikation. Die Teilnehmer auf dem Podium (v.l.n.r.): Dr. Dennis Peiler (FN-Vorstandsvorsitzender), Katharina Hemmer (Mannschafts-Europameisterin Dressur 2025), Monica Theodorescu (Bundestrainerin Dressur) und Otto Becker (Bundestrainer Springen).

Bedeutung des Pferdesports für Deutschland Als Ehrengast eröffnete Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester die Pressekonferenz. Er hob die Bedeutung des Pferdesports für Deutschland hervor – sowohl im Spitzen- als auch im Breitensport. Vor dem Hintergrund der Olympiabewerbung der Stadt Köln und der Region Rhein-Ruhr unterstrich Burmester die besondere Rolle des Pferdesports und hob Deutschland in seiner Rede als eine der erfolgreichsten Pferdesportnationen der Welt hervor.

Neuausrichtung der FN wird sichtbar Die Einführung von Pferdesport Deutschland ist Teil einer umfassenden strukturellen Neuausrichtung der FN. Bereits im Dezember 2025 hatten die Mitglieds- und Anschlussverbände einstimmig beschlossen, die FN und das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) zu verschmelzen. Der bislang für den Spitzensport zuständige Verband geht damit in der FN auf. Der Verschmelzungsprozess, der im Frühjahr 2025 gestartet wurde, bewahrt zugleich die Identität des DOKR: Die Olympischen Ringe bleiben erhalten, der Leistungssport wird künftig im Bereich Leistungssport/DOKR innerhalb der FN organisiert.

Mehr Einheit, Professionalität und Effizienz Mit der neuen Initiative wird die strategische Neuorganisation nun auch nach außen sichtbar. "Ziel ist es, mehr Einheit, Professionalität und Effizienz zu schaffen. Wir wollen den Pferdesport für die Zukunft fit machen und verantwortungsvoll weiterentwickeln", betonte Dr. Dennis Peiler. Hierzu gehören auch Reformen, um das Thema Pferdewohl im Sport weiter voranzutreiben beispielsweise im Bereich zugelassener Ausrüstungsgegenstände und Gebisse, wo der Nutzungsbereich ab der Klasse M** immer noch sehr liberal gestaltet ist. Auch das Thema Nachwuchsförderung und Ausbildung seien zentrale Punkte für eine zukunftsfähige Entwicklung des Pferdesports in Deutschland.