Verzweifelte Lage für Pferdebesitzer in der Ukraine Ukrainerin lässt Pferde zum Schutz vor Bomben frei

Am Samstag, 5. März, postet Julia Molokova aus der Stadt Irpin nahe Kiew mehrere Videos, die zeigen, wie sie ihre fünf Pferde nahe eines Waldes freilässt – um sie vor Bombenangriffen zu schützen, so die Frau (Video auf Facebook). Unweit des Stalls sei bereits eine Bombe gefallen, vor einer zweiten wolle sie die Pferde schützen. Verifizieren lassen sich die Angaben der Pferdebesitzerin von uns nicht, doch über wiederholte russische Artillerieangriffe auf die 25 Kilometer nordwestlich von Kiew gelegene Kleinstadt Irpin berichtete beispielsweise die Nachrichtenagentur Reuters. Am betreffenden Wochenende kamen mehrere Zivilisten in der Stadt ums Leben, zahlreiche Menschen versuchten zu fliehen. Für ihre Pferde habe sie keinen anderen Ausweg gefunden, als sie freizulassen, schreibt Julia Molokova in ihrem Facebook-Post. So hätten sie eine Chance, zu überleben. Sie hoffe, ihre Pferde nach dem Krieg wiederzusehen.

Flucht mit Pferden ist gefährlich

Die Entscheidung der Pferdebesitzerin zeigt die verzweifelte Lage der Menschen in der Ukraine. Mit Pferden zu fliehen ist gefährlich – so starb etwa nach Angaben der Hilforganisation Equiwent eine Gruppe von 35 Reitern und Pferden auf dem Weg Richtung rumänischer Grenze durch einen Bombenangriff. Wer er außer Landes und in die EU schafft, muss zudem eine Quarantänemöglichkeit für sein Pferd finden. Equiwent bietet diese an der rumänisch-ukrainischen Grenze an, weitere Hilforganisationen vermitteln Möglichkeiten.