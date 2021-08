Gebisslos reiten: Pferde richtig ausbilden mit Claudia Miller Ohne Zügel reiten - Aber sicher!

Volle Kontrolle übers Pferd, das klappt auch ohne Zügel. Das 3-Stufen-Programm von Claudia Miller macht jedes Zaumzeug überlüssig.

Volles Vertrauen, Harmonie und präzise Lektionen – das alles geht auch ohne Zügel. Wer jetzt denkt, "das können doch nur Prois", hat einerseits natürlich recht. Gute Reiter mit fortgeschrittenen Pferden brauchen ihre Zügel oft nicht wirklich und könnten leicht darauf verzichten. Doch auch normale Freizeitreiter können sicher ohne Zügel unterwegs sein.

Allerdings nur, wenn sie den Sprung in die zügellose Freiheit gründlich vorbereiten. "Die effektivste Kontrolle übers Pferd gewinnt ein Reiter nicht über Zügel, Gebisse und Sporen. Am sichersten sind für uns Pferde, die ihren Reitern vertrauen, sie respektieren und gerne ihre Wünsche erfüllen", sagt Ausbilderin Claudia Miller (www.claudia-miller.de). Die Tierärztin und Chiropraktikerin aus Bregenz am Bodensee ist auch Trainerin für Natural Horsemanship. .

Wer die Zügel an den Nagel hängen möchte, braucht zwei Dinge: eine geschlossene Reitbahn (Halle oder Platz) und viel Geduld. Dann kann fast jedes Pferd lernen, den Reiter auch ohne Zügel an sein Ziel zu bringen. Claudia Miller zeigt auf den nächsten Seiten, wie Sie mit drei Trainings-Stufen Ihr Zaumzeug loswerden.

Grundkommunikation

Die Basis für zügelloses Reiten entsteht am Boden. Claudia Miller rät zu Horsemanship-Training. "Dabei lernt der Reiter, die einzelnen Körperteile seines Pferds präzise zu bewegen", erklärt die Trainerin. Außerdem lernt man: Hilfen systematisch in Stufen von fein bis deutlich aufzubauen und gezielt immer weiter zu verringern; richtige Reaktionen durch Pausen bzw. Aussetzen der Hilfen zu belohnen; das Pferd an ungewohnte Berührungen und Reize gründlich zu gewöhnen und die eigene Körperspannung als Signal fürs Pferd einzusetzen.

"Eine gute Grundkommunikation muss sein. Nur dann kann man sicher auf Zügel verzichten", sagt Claudia Miller. Wer hier noch Nachholbedarf hat, sollte sich Hilfe und Anleitung von einem erfahrenen Trainer holen.

So kommunizieren Sie mit Ihrem Pferd

Wie Piloten im Flugzeug sollten auch Reiter einige Sicherheits-Checks machen, bevor es los geht. Sie starten mit beiden Seiten am Boden und übertragen die Prinzipien dann in den Sattel. Übrigens: Dabei

lernen Sie die Elemente für den Not-Halt: Kopf wenden und Hinterhand verschieben. Kein Pferd kann geradeaus davon laufen, wenn es den Hals biegt und seitwärts tritt.

Rädlein Feine Kommunikation am Boden: Wallach Samson bewegt sich so schnell, wie es Claudia Millers Körperspannung vorgibt.

Hals biegen am Boden

Rädlein So halten Sie den Pferdehals am Boden in Bewegung.

Sie stehen seitlich auf Reiterhöhe neben dem Pferd. Bitten Sie es am Seil, den Kopf zu wenden. Die Hilfen-Stufen: 1. Dreimal am Seil herunterstreichen. 2. Finger nacheinander schließen. 3. Leichter Kontakt. 4. Spürbarer Zug. Sobald das Pferd eine Idee nachgibt: loslassen, Pause und Lob. Ziel: Das Pferd wendet die Nase, wenn Ihre Hand am Seil herabgleitet. Hals biegen vom Sattel: Üben Sie mit Seil, bis das so leicht gelingt wie am Boden. Dann gibt der Horseman-Stick das Signal.

Die Hilfen-Stufen: 1. Stick aus der neutralen Position (nach oben oder unten) etwa im 45-Grad-Winkel zur Nase richten, dabei den Ellenbogen/Oberarm etwas abspreizen. 2. Rhythmisch mit der Stickspitze kreisen, Kreise langsam vergrößern. 3. Stickspitze zur Pferdenase schwingen und eventuell berühren. 4. Reagiert das Pferd nicht, zuletzt mit Seilimpulsen auf der anderen Seite den Weg weisen.

Hinterhand bewegen vom Boden

Rädlein So leicht lässt sich die Hinterhand Ihres Pferds bewegen.

Wieder ist Ihre Position neben der Sattellage. Zuerst am Seil den Kopf herum nehmen. Dann Bauchnabel zur Hinterhand drehen und Finger sanft in die Schenkellage legen. Stetigen Druck in Phasen steigern, bis das Pferd die Hinterhand bewegt.

Hinterhand bewegen vom Sattel: Hals biegen am Seil, dann folgen die Hilfen für die Hinterhand. Stufe 1: Blick zur Kruppe (Schultern drehen). Stufe 2: Wade ein bis zwei Handbreit zurück. Stufe 3: Leichter, stetiger Schenkeldruck. Stufe 4: Die Gerte mit der äußeren Hand über den Widerrist in Richtung Schenkellage führen und den Schenkel unterstützen. Ohne Seil: Blick zur Kruppe plus Schenkelhilfe. Läuft das Pferd los anstatt über – zutreten, holt der Stick von außen die Pferdenase rum.