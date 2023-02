Knut Krüger: Die Entwicklung im Reitsport zeigt mir ganz deutlich, dass wir Ausbilder etwas tun müssen. Diejenigen, die Pferde sehen wollen, die sich korrekt bewegen, müssen eine Stimme bekommen und ihr Wissen weitergeben. So wie es gerade gemacht wird, werden uns Tierschützer das Reiten verbieten, und ich muss sagen, sie haben damit Recht. Die Entwicklung geht in die falsche Richtung. In den 80er-Jahren haben auf Turnieren noch oft die am besten gerittenen Pferde in der Prüfung gewonnen. Heute müssen Ausbilder ihre Schüler gegen ihre Prinzipien trainieren, wenn diese platziert werden sollen – oder aber sie müssen sich ständig für ihre Art des Unterrichts rechtfertigen.