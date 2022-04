Steigende Preise für Futtermittel und Dünger Pferdehaltung in Deutschland wird teurer - mit Umfrage

Rund 30 Prozent des weltweit angebauten Weizens wurde in den letzten Jahren in der Ukraine und Russland produziert. "Das Angebot für Weizen aus diesen Ländern wird durch den Krieg und die damit verbundenen Lieferbeschränkungen wegkippen", sagt Prof. Dr. Dirk Winter, Dekan Studiengang Pferdewirtschaft an der HFWU in Nürtingen. "Auch die Pferdebesitzer in Deutschland werden die Folgen des Krieges unmittelbar zu spüren bekommen", lautet seine Prognose.

Der Grund: Die Preise für Futtermittel sind eng gekoppelt an die Preise für Nahrungsmittel. Steigen zum Beispiel die Preise für Weizen, steigt die Nachfrage nach Gerste, Hafer und Mais und damit auch die Preise für Krippenfutter bzw. Kraftfutter für Pferde in Müsli- oder Pelletform.

Explodierende Düngerpreise

Nicht nur Diesel, auch Dünger wird immer teurer. "Die Preisentwicklung insbesondere bei Düngemitteln ist gigantisch", stellt Winter fest. Den Stallbetreibern werde vermutlich nichts anderes übrigbleiben, als die Einstellpreise zu erhöhen. "Sofern möglich, können Futterkontrakte hilfreich sein, um die Menge und den Preis längerfristig festzuschreiben", so Winter.

Nehmen Sie jetzt an unserer Umfrage teil:

Umfrage Bekommen Sie steigende Preise für die Pferdehaltung (etwa beim Futterkauf) zu spüren? 268 Mal abgestimmt Ja, ich nehme deutlich wahr, dass die Preise gestiegen sind. Bisher betreffen mich die Preissteigerungen weniger. mehr lesen

Umfrage Wurden bei Ihnen die Einstellpreise aufgrund der Ukraine-Krise erhöht? 263 Mal abgestimmt Ja, es gab eine moderate Preisanpassung. Ja, die Preise sind deutlich gestiegen. Nein, bei mir hat sich bisher nichts an der Stallmiete geändert. mehr lesen

Umfrage Sind Sie durch steigende Preise stark finanziell belastet? 262 Mal abgestimmt Ich komme mit den steigenden Preisen finanziell gut zurecht. Die steigenden Preise bringen mich in kleinere oder größere finanzielle Schwierigkeiten. mehr lesen