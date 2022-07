Koppelzäune leichter aufbauen Tornado Master macht Zaunbau leichter

Patura hat mit dem neuen Tornado Master einen technischen Helfer für alle entwickelt, die selbst Koppelzäune aufbauen müssen. Er lässt sich zusammen mit einem Zugfahrzeug, beispielsweise einem Quad nutzen. Dabei sind nur ein Fahrer und eine Person nötig, die die Pfähle setzt und die Litze an den Pfählen einfädelt. Die Pfähle (bis zu 400 Stück) werden auf dem Pfahlmagazin aufrecht stehend transportiert und sind so leicht greifbar. Zudem sind sie drehbar gelagert, so dass die Pfähle immer zu Hand sind. Es können bis zu fünf Haspeln auf dem Tornado Master befestigt werden, über einen Motor lässt sich die Litze auf die gewünschte Vorspannung bringen. Ebenso lässt sie sich beim Abbau wieder automatisch aufwickeln.

Der Auslegearm kann zum Abbau auf der anderen Seite befestigt werden, so dass man nochmal auf der gleichen Spur fahren kann wie beim Aufbau und möglichst wenig Koppelfläche befahren muss. Unser Fazit: Ein durchdachter Helfer für den Zaunbau.

Video zum Tornado Master hier ansehen: