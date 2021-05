Hüpfer oder Greis: So bestimmen Sie das Pferdealter Welche Pflege brauchen ältere Pferde?

Leserfotos: Alte Pferde - topfit CAVALLO-Leserin Ursula schreibt uns: "Das ist mein Araber-Württemberger "Ali Khan". Er wird im Frühjahr 23 und begleitet mich seit fast 20 Jahren. Er ist mein Herzenspferd und meine ganz große Liebe. Seit ein paar Jahren hat er Arthrose, vor einem halben Jahr wurde Cushing diagnostiziert und sein Herz ist nicht mehr ganz in Ordnung. Ich reite ihn je nach seiner Tagesform, gehe aber auch sehr viel mit ihm spazieren, damit er nicht einrostet. An guten Tagen ist er wie ein junges Pferd, sieht überall Monster und macht schon mal einen Freudenbuckler. Er hat mich noch gar nie enttäuscht und wir kennen uns in- und auswendig, in meinem Herzen trage ich viele unvergessliche Sternstunden-Ritte mit ihm, er hat mir so viel gegeben." Haben Sie auch so einen rüstigen Rentner? Fotografieren Sie ihn doch, und schicken Sie das Bild mit Charakterbeschreibung oder besonderen Erlebnissen mit ihrem Senior an online@cavallo.de. Die fitten Pferde-Rentner und ihre Geschichten zeigen wir auf www.cavallo.de! Leserfotos: Alle Pferdefotos unserer Leser finden Sie hier! : https://www.cavallo.de/know-how-rund-ums-pferd/die-schoensten-pferdebilder-unserer-leser.597737.233219.htm