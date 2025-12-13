Equestrian Creator Awards 2026: Anmeldung für Influencer!

Was sind die EQUESTRIAN CREATOR AWARDS? Die EQUESTRIAN CREATOR AWARDS zeichnen diejenigen aus, die Pferde lieben und andere auf Social Media daran teilhaben lassen. Ob Sport oder Freizeit: Viele Pferde-Accounts auf Instagram, TikTok und YouTube begeistern durch Unterhaltung, Information und persönliche Einblicke. Diese Leidenschaft für Pferd und Social Media wird mit den Awards gewürdigt. Veranstaltet von der Agentur TONY in Kooperation mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und dem Magazin CAVALLO bieten die Awards eine Plattform für Creator aller Reitdisziplinen und Erfahrungsebenen. Hauptsponsoren 2026 sind die Agria Tierversicherung und Kristallkraft Naturprodukte.

Fünf Kategorien für die besten Equestrian Creator Die EQUESTRIAN CREATOR AWARDS werden in fünf Kategorien verliehen: Der Hauptpreis "Creator des Jahres" würdigt den besten Equestrian Account insgesamt. Mit dem "Micro Creator des Jahres" rücken aufstrebende Talente mit 10.000 bis 50.000 Followern in den Fokus. Reitprofis mit Leistungsklasse 1 oder 2 gehen ins Rennen um die Auszeichnung "Profi-Reiter des Jahres". Der "Purpose Award des Jahres" honoriert besonderes Engagement für Tierschutz und Nachhaltigkeit. Beim "Publikumspreis des Jahres" entscheiden allein die Follower per Online-Voting über den Gewinner.

Teilnahmebedingungen und Anmeldefrist Wer bei den Awards und der EQUESTRIAN CREATOR NIGHT am 18. April 2026 dabei sein und über den roten Teppich laufen möchte, kann sich bis einschließlich 11. Januar 2026 auf www.equestriancreatorawards.de registrieren. Anmeldungen nach diesem Stichtag können erst für die Awards 2027 berücksichtigt werden. Teilnehmen können alle Creator mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, deren Account sich schwerpunktmäßig mit Pferdethemen befasst. Voraussetzung sind mindestens 10.000 Follower auf Instagram, YouTube oder TikTok – einzige Ausnahme bildet der Purpose Award, für den keine Mindest-Followerzahl gilt. Reitprofis treten ausschließlich in der Kategorie "Profi-Reiter des Jahres" an. Alle Bewerber erkennen mit ihrer Anmeldung die Selbstverpflichtung für Equestrian Creator an, die auf der Homepage nachzulesen ist. Die Teilnahme an den Awards ist kostenfrei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Sattelfeste Experten: Jury mit fachkundiger Besetzung In vier der fünf Award-Kategorien entscheidet eine sechsköpfige Fachjury. Um die Equestrian Accounts ganzheitlich bewerten zu können, setzen die EQUESTRIAN CREATOR AWARDS auf geballte Kompetenz in verschiedenen Disziplinen: Mit Richter und Trainer Christoph Hess ist ein renommierter Reitsport-Experte in der Jury vertreten. Linda Krüger, Chefredakteurin beim Magazin CAVALLO, bringt ihre Expertise für gute Texte und redaktionelle Qualität ein. Equestrian-Künstlerin Michaela Stocker übernimmt den Expertenblick für visuelle und kreative Qualität – die Liebe zum Pferd spiegelt sich in ihren Werken wider. Aus Sicht der Hauptsponsoren bewerten Thomas Lehmann, Key Account Manager Equine bei der Agria Tierversicherung, sowie Daniel D'Amico, Geschäftsführer von Kristallkraft Naturprodukte, die Accounts. André Karkalis, Geschäftsführer von TONY, komplettiert die Runde und bringt die Influencer- und Social-Media-Expertise mit. Die Jury bewertet die Accounts nach konzeptionellen und handwerklichen Kriterien sowie nach Kreativität und Einzigartigkeit. Den Publikumspreis vergeben die Follower per Online-Voting – hier hat die Jury keinen Einfluss.