Feines Reiten: Trainer-Kurs bei Claudia Butry - Jetzt anmelden!

Eine Trainer-Ausbildung FÜR das Pferd
"Ohne eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Mensch und Pferd kann das Pferd sich nicht auf die gemeinsame Arbeit einlassen." – So bringt Claudia Butry ihr Verständnis von pferdegerechtem Training auf den Punkt. Im Zentrum ihres Trainer-Lehrgangs steht somit nicht nur das klassische Reiten, sondern ein neues Verständnis, dass auf echte Harmonie zwischen Pferd und Mensch setzt. Wer sich also auf ein neues Level der Trainer-Ausbildung begeben will, bekommt mit diesem Programm die Werkzeuge dafür.
Das Programm für den Trainer-Kurs im Überblick
- Dauer: 12 Monate – ein Jahr, in dem Lernen, Vertiefung und Blickschärfung aufeinander folgen.
- 25 Webinare: Intensives Online-Training in den Bereichen Reitlehre, funktioneller Reitersitz und Pferdeverhalten.
- 5 Praxismodule: Vor Ort oder in hochwertigen Einheiten werden Unterrichtserteilung, Sitzschulung, Selbsterfahrung (z. B. Meyners-Methode, Neuroathletik, Franklin-Methode) sowie authentische Mensch-Pferd-Interaktion vermittelt.
- Weitere Lerninhalte: Bewegungskonzepte (Yoga, Feldenkrais, Alexander-Technik, Brain Gym), Mindset-Arbeit, Sattelkunde, Anatomie & Exterieur von Reiter und Pferd, Jungpferdearbeit und Herdenverhalten – vermittelt von Claudia Butry und hochkarätigen Dozenten wie Anja Beran, Stephan Fischer, Max Welter, Dorothee Zettler.
- Digitale Lernunterlagen & Plattformzugang: Handouts zu jedem Webinar, dazu unbegrenzter Zugriff auf die Lernplattform sowie über 450 Onlinekurse über die Partnerplattform.
- Persönliche Betreuung: Monatliches Einzelcoaching, WhatsApp-Austauschgruppe, limitiert auf maximal 10 Teilnehmende – so bleibt Raum für individuelle Entwicklung.
- Abschlussprüfung & Zertifikat: Mit Abschlussarbeit und praktischer Prüfung erwirbst du ein Zertifikat, das deine Qualifikation als "NeuesReiten-TrainerIn" offiziell bestätigt.
Für wen ist der Lehrgang gedacht?
Wenn du als Ausbilder, Reitlehrer oder Bewegungscoach arbeitest und
- deine Arbeit noch tiefer auf das Pferd und seine Perspektive ausrichten willst,
- deinen Sitz und deine eigene Bewegungsqualität weiterentwickeln möchtest,
- eine fundierte Ausbildung mit bewährten Methoden suchst,
- und Lust hast auf persönliche Entwicklung in einer kleinen Gruppe mit hoher Qualitätsbetreuung.
Claudia Butry lehrt klassische Dressur, ist aber offen für neue Wege. Sie ist auch Neuroathletik-Trainerin und Bewegungstrainerin nach Eckart Meyners. Mehr Infos unter www.neuesreiten.de