Feines Reiten: Trainer-Kurs bei Claudia Butry - Jetzt anmelden!

Eine Trainer-Ausbildung FÜR das Pferd

"Ohne eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Mensch und Pferd kann das Pferd sich nicht auf die gemeinsame Arbeit einlassen." – So bringt Claudia Butry ihr Verständnis von pferdegerechtem Training auf den Punkt. Im Zentrum ihres Trainer-Lehrgangs steht somit nicht nur das klassische Reiten, sondern ein neues Verständnis, dass auf echte Harmonie zwischen Pferd und Mensch setzt. Wer sich also auf ein neues Level der Trainer-Ausbildung begeben will, bekommt mit diesem Programm die Werkzeuge dafür.