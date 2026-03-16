J.J. Darboven: 100 Vereine gewinnen Kaffee-Genuss zum Reitturnier

Umfassendes Servicepaket für Turnierveranstalter Die ausgewählten Vereine erhalten ein umfangreiches Ausstattungspaket für den Kaffeebereich ihrer Turnierveranstaltung. Ziel der Initiative ist es, Reitvereine bei der Organisation ihres Turniers zu unterstützen und gleichzeitig für echten Kaffee-Genuss bei Teilnehmern, Helfern und Gästen zu sorgen.

Das Servicepaket von IDEE KAFFEE umfasst unter anderem Kaffeemaschinen, hochwertigen Kaffee, To-Go-Becher, Zuckertütchen und Rührstäbchen sowie aufmerksamkeitsstarke Werbemittel wie Banner, Beachflag und eine Werbetafel. Ergänzt wird das Paket durch ein individuelles Werbe-Kit mit personalisierten Bannern, Plakaten und Flyern sowie drei Präsentkörbe als Ehrenpreise.

Mehr als 500 Vereine aus ganz Deutschland hatten sich in diesem Jahr beworben. Welche Reitvereine zu den Gewinnern gehören, ist ab sofort hier zu finden.

Dokumentationswettbewerb belohnt kreative Umsetzung Neben der Unterstützung für ihre Veranstaltung können die Gewinnervereine auch in diesem Jahr am Dokumentationswettbewerb der J.J. Darboven Vereins-Initiative teilnehmen. Dabei sind Kreativität und Engagement gefragt: Vereine können mit Fotos oder Videos zeigen, wie sie ihren Kaffee-Bereich gestaltet und die bereitgestellten Materialien auf ihrem Turnier eingesetzt haben.

Die drei überzeugendsten Einsendungen werden am Ende der Saison mit einem besonderen Preis ausgezeichnet. Die Gewinnervereine erhalten jeweils eine Turnierreise für bis zu 50 Personen zu einem internationalen Top-Event des Pferdesports – beispielsweise zur PARTNER PFERD in Leipzig.