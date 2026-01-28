Anmelden
Nachhaltigkeit
Ratgeber Medizin
TrainingMenü aufklappen
Gesundheit & HaltungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
ReiterweltMenü aufklappen
Zur Startseite
Reiterwelt
News

spoga horse CREATOR DAYS 2026: Pferdebranche im spannenden Austausch

spoga horse CREATOR DAYS 2026
Bühne frei für die neue Art, Pferdebranche zu denken

Am 7. und 8. Februar 2026 treffen sich in Köln bei den "spoga horse CREATOR DAYS – partnering with SehrwieViel" erneut Content Creator, Marken, Branchenprofis und alle, die sich für die Zukunft der Pferdewelt interessieren.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.01.2026
Spoga Creator Days 2025
Foto: SehrwieViel

Als etabliertes Side-Event der spoga horse, der weltweit führenden B2B-Messe für die Pferdebranche, verbinden die "CREATOR DAYS – partnering with SehrwieViel" Weiterbildung, Inspiration und echtes Networking, und das in einer Atmosphäre, die Austausch ermöglicht und für viele neue Impulse sorgt.

Spoga Creator Days 2025
SehrwieViel

Die Besucherinnen erwartet ein vielseitiges Programm aus Keynotes, Talks und Workshops – mit starken Persönlichkeiten, Experten und echten Insights aus der Praxis. Im Mittelpunkt stehen Themen rund um Social Media, Creator-Kultur und moderne Markenkommunikation, aber auch die Menschen dahinter: ihre Erfahrungen, Ideen und das gemeinsame Ziel, Pferdebranche neu zu vernetzen und weiterzuentwickeln.

Mit einem Ticket erhalten Teilnehmende Zugang zum gesamten CREATOR DAYS Programm, inklusive Catering, Goodie Bag und dem Dauermesseticket für die spoga horse 2026. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich nicht nur an Influencer oder Marketing-Teams, sondern an alle, die neugierig sind, lernen wollen und Lust auf neue Perspektiven haben.

Weitere Informationen zu Programm, Tickets und Updates gibt es hier: www.creatordays.de