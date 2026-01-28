spoga horse CREATOR DAYS 2026: Pferdebranche im spannenden Austausch

Als etabliertes Side-Event der spoga horse, der weltweit führenden B2B-Messe für die Pferdebranche, verbinden die "CREATOR DAYS – partnering with SehrwieViel" Weiterbildung, Inspiration und echtes Networking, und das in einer Atmosphäre, die Austausch ermöglicht und für viele neue Impulse sorgt.
Die Besucherinnen erwartet ein vielseitiges Programm aus Keynotes, Talks und Workshops – mit starken Persönlichkeiten, Experten und echten Insights aus der Praxis. Im Mittelpunkt stehen Themen rund um Social Media, Creator-Kultur und moderne Markenkommunikation, aber auch die Menschen dahinter: ihre Erfahrungen, Ideen und das gemeinsame Ziel, Pferdebranche neu zu vernetzen und weiterzuentwickeln.
Mit einem Ticket erhalten Teilnehmende Zugang zum gesamten CREATOR DAYS Programm, inklusive Catering, Goodie Bag und dem Dauermesseticket für die spoga horse 2026. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich nicht nur an Influencer oder Marketing-Teams, sondern an alle, die neugierig sind, lernen wollen und Lust auf neue Perspektiven haben.
Weitere Informationen zu Programm, Tickets und Updates gibt es hier: www.creatordays.de