spoga horse CREATOR DAYS 2026: Pferdebranche im spannenden Austausch

Als etabliertes Side-Event der spoga horse, der weltweit führenden B2B-Messe für die Pferdebranche, verbinden die "CREATOR DAYS – partnering with SehrwieViel" Weiterbildung, Inspiration und echtes Networking, und das in einer Atmosphäre, die Austausch ermöglicht und für viele neue Impulse sorgt.

SehrwieViel

Die Besucherinnen erwartet ein vielseitiges Programm aus Keynotes, Talks und Workshops – mit starken Persönlichkeiten, Experten und echten Insights aus der Praxis. Im Mittelpunkt stehen Themen rund um Social Media, Creator-Kultur und moderne Markenkommunikation, aber auch die Menschen dahinter: ihre Erfahrungen, Ideen und das gemeinsame Ziel, Pferdebranche neu zu vernetzen und weiterzuentwickeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Mit einem Ticket erhalten Teilnehmende Zugang zum gesamten CREATOR DAYS Programm, inklusive Catering, Goodie Bag und dem Dauermesseticket für die spoga horse 2026. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich nicht nur an Influencer oder Marketing-Teams, sondern an alle, die neugierig sind, lernen wollen und Lust auf neue Perspektiven haben.