Der Fall: Pinto-Wallach Mister Little T Joker war in einem Pferdepensionsbetrieb in Iserlohn untergestellt. Der Stallbetreiber versorgte den Wallach und andere Einstellerpferde mit Heu und selbstproduzierter Silage. Dann erkrankte der Schecke, ebenso wie zwölf weitere Pferde: Sie waren apathisch, litten unter Schluckbeschwerden. Bei Mister Little T Joker diagnostizierte der Tierarzt eine Botulinvergiftung, die mehrere Wochen in einer Klinik behandelt werden musste. Kosten: 15 700 Euro.