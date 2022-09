Reitkissen für Pferde im Test Belastungsprobe für Reitkissen

Fazit Dieses Bareback-Pad belastete die Wirbelsäule am zweitstärksten im Test. Die wenig ausgeprägte, flache Form des Pads scheint den korrekten Reitersitz weniger gut zu unterstützen.

Sitzgefühl: Das Pad fühlte sich je nach individuellem Empfinden relativ hart und wenig gepolstert an oder bequem. Die Reiterinnen saßen sehr nah am Pferd, die Sitzposition war gefühlt etwas nach hinten verschoben. Das Material ist rutschfest und fühlte sich angenehm an.

Passform und Gurt: Das Pad ist nicht anatomisch geformt und hat am Widerrist keine Wölbung. Dadurch liegt es an dieser Stelle relativ eng an und bietet keine Widerrist- und vermutlich auch keine Wirbelsäulenfreiheit (A). Das Pad wird mit einer Westerngurtung befestigt (B). Die Lederbänder werden um die Öse am Gurt gewickelt und festgezogen. Das erfordert für Englisch-Reiter etwas Übung. Der benötigte Westernsattelgurt wird nicht mitgeliefert.

Druckverteilung: Das Sitzgefühl der Reiterinnen spiegelte sich im Druckbild wider: Der Schwerpunkt war stark nach hinten verlagert. Die Druckbelastung der Wirbelsäule im hinteren Bereich war deutlich ausgeprägt und an einzelnen Punkten sehr stark. Bei beiden Reiterinnen war der rechte Oberschenkel schlechter auf dem Druckbild zu erkennen. Das deutet darauf hin, dass die Reiterinnen schief saßen. Insgesamt war die Last unsymmetrisch verteilt und das Druckbild uneinheitlich.