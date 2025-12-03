Braucht mein Pferd einen Hufschutz?

Wie bewegt sich das Pferd? Das Pferd läuft fühlig und unregelmäßig, das Gehen scheint unkomfortabel. Auf verschiedenen Untergründen läuft das Pferd unterschiedlich. Es meidet bzw. bevorzugt bestimmte Untergründe im Stall. Beim Gehen zieht das Pferd die Schulterblattspitzen nach innen Richtung Widerrist und die Beine seitlich unter den Körper. Der ganze Körper scheint zwischen die Schultern zu fallen.

Wie sehen die Hufe aus? Der Abrieb am Huf ist zu groß: Zwischen zwei Hufbearbeitungsterminen wird das Material am Huf weniger statt mehr, der Huf wird kürzer. Der Tragrand steht über und bricht aus. Wenn man mit einer Hufuntersuchungszange etwa einen Zentimeter von der Spitze des Strahls entfernt auf die Hufunterseite drückt, reagiert das Pferd empfindlich.

All diese Faktoren sprechen dafür, dass dein Pferd einen Hufschutz benötigt! Aber welcher ist der Richtige und wie lange braucht der Huf, um sich zu regenerieren?

Wie lange muss mein Pferd einen Hufschutz im Offenstall tragen? Empfindlichkeit beim Laufen und erhöhter Hornabrieb kommen besonders in der Umstellungsphase auf den Offenstall oder das Barhufgehen vor. Wie lange dein Pferd einen Übergangs-Hufschutz braucht, ist individuell verschieden und hängt unter anderem von der Beschaffenheit des Hufs, der Hufform und dem Gewicht des Pferds ab. Beobachte dein Pferd aufmerksam. Dauerhafter Hufschutz kann bei Krankheiten wie Hufrehe oder Huflederhautentzündung nötig sein. Auch wenn das Pferd regelmäßig geritten wird und dabei einen

Hufschutz benötigt, sind Dauerlösungen sinnvoll.

Hufe festigen Huffestiger wie Keralit machen das Horn tatsächlich härter und strapazierfähiger. Das zeigte ein Abriebtest von CAVALLO. Durch Bakterien angegriffenes Horn sollen Huffestiger ebenfalls stabilisieren und außerdem für die Mikroorganismen unverdaulich machen. Regelmäßig angewandt, kann es also durchaus einen Unterschied machen, wenn es um die langanhaltende Huffestigkeit geht.

Brüchige Hufe Bei brüchigen Tragrändern empfiehlt Bernd Jung, ein- bis zweimal wöchentlich mit der feinen Seite einer Raspel um den Hufrand herumzufahren. Eine ausrangierte Raspel vom Hufbearbeiter ist dafür noch scharf genug.