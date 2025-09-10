Prima Klima: So bleibt die Sattelkammer trocken

Ein häufiges Problem: Feuchtigkeit in der Sattelkammer Nässe ist fies: Schimmel, Modergeruch und Stockflecken sind nicht selten die Folge einer zu hohen Luftfeuchtigkeit in der Sattelkammer. Vor allem die teure Lederausrüstung, etwa Sättel und Trensen, leidet unter zu viel Feuchtigkeit in der Sattelkammer.

Experten wissen: Die ideale Luftfeuchtigkeit für die Lederlagerung liegt zwischen 50 und 55 Prozent. Dieser Wert wird jedoch schnell mal überschritten, zum Beispiel weil etwa Regendecken gedankenlos zum Trocknen aufgehängt werden und ausreichendes Lüften nicht möglich ist. Wer sicher gehen will: Messen lässt sich der Wassergehalt in der Luft mittels eines sogenannten Hygrometers. Schlägt der Alarm, heißt es handeln.

Luftfeuchtigkeitskiller Calciumchlorid Dieses Salz ist Basis verschiedener Luftentfeuchter-Produkte. Das Calciumchlorid-Granulat ist etwa drei Monate lang anwendbar und kann Wasser bis zum Dreifachen seines Gewichts aufnehmen. Das Kilo Salz kostet zwischen 3 und 6 Euro. Praktisch: Diese Luftentfeuchtungs-Methode funktioniert ohne Strom. Die Luftentfeuchter lassen sich an beliebiger Stelle in der Sattelkammer aufstellen und sind relativ einfach in der Handhabung. Es gibt sie auch zum Aufhängen für in den Spind. Allerdings muss verbrauchtes Calciumchlorid im Restmüll entsorgt werden.

Lisa Rädlein Sattel­kammer gut lüften, nicht überheizen. Temperatur­schwankungen vermeiden. Wichtig: Keine feuchten Decken hier aufhängen.

Ein gutes Raumklima fürs Leder Gute Lederpflege fängt schon bei einem ausgewogenen Raumklima in der Sattelkammer an. Experten wie Sattlermeister Thomas Büttner aus Dresden empfehlen deshalb, extreme Temperaturschwankungen in der Sattelkammer zu vermeiden, "da diese ein Auswandern der im Leder enthaltenen Fette auf die Oberfläche begünstigen können." Daraus entstehe dann durch Kontakt mit Staub eine Art Schleimschicht im Bereich der Sattelkissen. Gleichwohl sei "Luftbewegung in der Sattelkammer durch ständige Zufuhr von frischer Luft" sinnvoll, so Büttner.