Jedes der 14 Pferdesporthäuser deutschlandweit sowie eines bei Wien in Österreich sucht sich dafür einen Charity-Partner direkt vor Ort. Dieser kann sich während einer langen Shopping-Nacht bis 22 Uhr präsentieren – und zwar einem hoffentlich großen Publikum. Die bayerischen Pferdesporthäuser starten das Event um 16 Uhr. In allen anderen wird um 18 Uhr begonnen.

Rabatt-Armbändchen für die Besucher Damit möglichst viele Besucher kommen, lockt Loesdau mit attraktiven Angeboten. Empfangen werden die Kunden von Mitarbeitern in feiner Garderobe, die bereits leckere Snacks und Getränke für ihre Gäste vorbereitet haben werden. Gleich am Eingang ziehen die Besucher dann Rabatt-Armbändchen. Je nach Armband winken den Kunden an dem Abend unterschiedliche Rabattstufen. So gibt es Armbänder mit 15 Prozent oder mit 20 Prozent und ein Armbändchen, bei dem sogar 30 Prozent Rabatt auf den Einkauf gegeben werden. Das Glück entscheidet, wer welches Armbändchen erhält.

Goddie-Bags und Gewinnspiel Wer sich an dem Abend dazu entschließt, eine Loesdau-Kundenkarte zu bestellen, nimmt zudem automatisch an einem Gewinnspiel um einen 50-Euro-Gutschein teil. Als Dankeschön fürs Vorbeikommen werden an der Kasse schließlich an alle Käufer Goodie-Bags verteilt. In der schicken Baumwoll-Tasche mit Charity-Event-Logo befinden sich neben Produktproben, Strümpfe, Basecaps, Mähnenbürsten und Leckerli.

Loesdau spendet bestimmten Betrag pro Kassenbon Die Höhe der Spende hängt davon ab, wie viele Verkäufe an dem Abend über den Ladentisch gehen. Loesdau spendet seinen jeweiligen Charity-Partnern auf jeden Fall einen bestimmten Betrag pro Kassenbon und plant, den Spendenerlös zusätzlich aufzustocken. Die Scheckübergaben erfolgen im Anschluss an das Charity-Event in den jeweiligen Pferdesporthäusern.