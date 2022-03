Die weltgrößte Pferdemesse vom 7. bis 13. April 2022 Die Equitana wird 50 Jahre alt!

2022 wird ein besonderes Jahr für die weltgrößte Pferdemesse in Essen. Denn die EQUITANA feiert ihren 50. Geburtstag! Vom 7. bis 13. April 2022 können Besucher an sieben Tagen die Weltmesse des Pferdesports besuchen und ihre Leidenschaft hautnah erleben.Kommt vorbei am CAVALLO-Stand!

Prominente Ausbilder, unzählige Pferderassen und jede Menge Equipment warten auf Sie! Erleben Sie faszinierende Shows wie die HOP TOP Show, hören Sie spannende Vorträge und lernen Sie von Ausbildern wie Ingrid Klimke oder Jean-François Pignon. Wir zeigen Ihnen, was Sie alles in Essen erwartet.

EQUITANA

Innovationspreis

Auch in diesem Jahr werden wieder die kreativsten Entwicklungen der Branche mit dem Innovationspreis ausgezeichnet. Es geht vor allem um Produkte, die den Stallalltag sicherer und leichter machen – für Mensch und Tier. Neu ist 2022 der Publikumspreis, bei dem die Besucher über Social Media ihr neues Lieblingsprodukt wählen können. Wir sind gespannt!

Hop Top Show

"Rhapsody" heißt die diesjährige HOP TOP Show, die mit faszinierenden Bildern, spektakulären Stunts und unvergesslichen Augenblicken die besondere Beziehung zwischen Mensch und Pferd in Szene setzen will. Tauchen Sie ein in eine Welt der Fantasie, die scheinbar Unmögliches möglich macht. "Rhapsody ist eine taktvolle Schwärmerei mit melodischem Unterton, kunstvollen, poetischen und rasanten Auftritten", heißt es in der Messe- Broschüre. Das macht doch neugierig! Wann? 8., 9. und 10. April, jeweils um 20 Uhr.

EQUITANA

EIN ABEND MIT INGRID KLIMKE, BERND HACKL ODER JEAN-FRANÇOIS PIGNON

An drei Abenden haben Besucher der EQUITANA die Möglichkeit, berühmten Ausbildern über die Schulter zu schauen:

Am 7. April zeigt Bernd Hackl im großen Ring, wie Pferd und Reiter sich besser verstehen können.

EQUITANA

Ingrid Klimke demonstriert am 11. April pferdegerechtes Training nach klassischen Grundsätzen.

EQUITANA

Am 12. April sehen Sie Jean-François Pignon und seine Pferdeherde, zu der er eine einzigartige Verbindung hat. Er zeigt den Zuschauern, wie sie mit gezielten Pausen und ohne Strafen erste Schritte für die Freiarbeit mit ihrem Pferd entwickeln.

EQUITANA

Thementage

Donnerstag, 07.04.

EQUITANA Opening

Westerntag: Cow-Sense, Schnelligkeit und gutes Teamwork sind beim Equispa Cutting Cup gefragt.

Ausbildungsabend mit Bernd Hackl

Freitag, 08.04.

Horsemanship

Beim Working Equitation Cup erleben die Zuschauer Pferd und Reiter in vier Disziplinen: Dressur, Trail, Speedtrail und Rinderarbeit – hier geht es um Tempo, Harmonie und Rhythmus.

abends: HOP TOP Show

Samstag, 09.04.

EQUITANA Weekend

Katina Show Cup in Halle 5. Hier ist Fantasie gefragt! Im Katina Show Cup können die Stars von morgen rasante Nummern ohne Sattel, in einer Quadrille oder als Pas de deux präsentieren.

abends: HOP TOP Show

Sonntag, 10.04.

EQUITANA Weekend

Beim Barockpferde Cup präsentieren sich Pferd und Reiter in Kürvorführungen auf S-Niveau in edlen Gewändern und zu stimmungsvoller Musik.

abends HOP TOP Show

Montag, 11.04.

Ausbildung

Beim Fahrsport Cup geht’s rasant zu. Erleben Sie Präzision und Geschicklichkeit an den langen Leinen.

Ausbildungsabend mit Ingrid Klimke

Dienstag, 12.04.

Dressur

Über Hecken, Baumstämme und durchs Eulenloch geht’s beim Indoor Vielseitigkeits Cup

Zucht

Ausbildungsabend mit Jean-François Pignon

Mittwoch, 13.04.

EQUITANA Finale

Zum ersten Mal findet ein Islandpferde Cup statt. Freuen Sie sich auf ein Mehrgang-Menü mit Tölt und Rennpass.

Beim Thementag "Kids" werden die beliebten Webstars vor Ort sein. Schnell sein und sich ein Foto mit Autogramm vom Lieblingsstar sichern!

CAVALLO auf der Equitana

Kommen Sie vorbei an unserem Stand oder unserem Ring in Halle 1. Hier erleben Sie feine Ausbilder und spannende Demos.

Rädlein

Am CAVALLO-Stand können Sie sich über spezielle Messe-Angebote freuen, Sonderhefte erstehen und mit uns ins Gespräch kommen.

Rädlein

Yvonne Gutsche ist langjährige CAVALLO-Expertin und steht für sicheres und vertrauensvolles Arbeiten mit Pferden. Vom außergewöhnlichen Gelassenheitstraining bis zu spektakulären Stunts hat die Ausbilderin immer ein spannendes und lehrreiches Programm im Gepäck.

Rädlein

Seine Equikinetic ist eines der beliebtesten Trainingsprogramme, um Pferde rundum fit zu machen: Michael Geitner zeigt im CAVALLO-Ring live, wie das Fitmacher-Training mit den blau-gelben Gassen funktioniert.

Rädlein

Pferdetraining mit wissenschaftlicher Expertise, Verstand und Gefühl: das bietet Ausbilderin Dr. Vivian Gabor. Bei ihren Auftritten können Sie viel zum Lernverhalten von Pferden und effektivem Training mitnehmen.

Schick

Der tschechische Pferdeflüsterer Honza Bláha zeigt harmonische Freiheitsdressuren auf höchstem Niveau und arbeitet Pferde unter dem Sattel ganz ohne Zaum und Zügel bis zur Versammlung. Bei uns am Ring in Halle 1 können Sie sich vom sympathischen Horseman einiges abschauen.

Rädlein

Die Grande Dame Linda Tellington Jones live zu erleben, ist immer wieder etwas Besonderes. Sie wird auch im CAVALLO-Ring auftreten und ihr wertvolles Wissen rund um TTouch & Co. weitergeben.

Udo Schoenewald

Lehrstunde mit Kenzie Dysli präsentiert von CAVALLO

Kenzie Dysli ist bekannt für Freiheits- dressur mit feinsten Gesten und als Showreiterin mit besonderer Verbindung zum Pferd. In der Kinofilm-Reihe Ostwind treten ihre Pferde Atila und James auf, sie selbst doubelte die Hauptdarstellerin in zahlreichen Szenen. Am Mittwoch, 13. April, hält sie um 12:30 Uhr eine Live-Lehrstunde im großen Ring, präsentiert von CAVALLO (Programmdetails vorläufig, aktuelle Infos jederzeit unter www. equitana.com). Kenzie gibt dabei Einblicke in die Ausbildung ihrer Pferde vom Jungpferd bis zum Showstar, erklärt, wie sie Lektionen erarbeitet und welche Philosophie hinter ihrem Training steckt.

Rädlein

Rädlein

Hallenplan

Halle 1:

Futter, Pflege, Pferdegesundheit Inklusive Gesundheitsforum, in dem ganztägig Fachvorträge zu den Themen Gesundheit, Hufpflege und Hufbeschlag, Fütterung und Pferdekrankheiten stattfinden

Reithallen und -anlagenbau

Stallbau/Hoftechnik

Reitplätze/ -böden

Stalleinrichtung/Boxen

Führanlagen/Laufbänder/Aquatrainer

Hindernisse/Dressurviereck

EQUITANA

Halle 2:

Reitsportzubehör

Reitbekleidung/ Turnierbekleidung

Sattlerwaren

Pferdedecken/ Schabracken

Halfter/ Stricke

Longierbedarf

EQUITANA

Halle 3:

Stall- und Reitanlagenbau

Hof- und Weidetechnik

Fahrzeuge und Anhänger

Halle 4:

Backstage

Halle 5:

"Der große Ring" – Tagesprogramm, Show- und Ausbildungsabende

Halle 6:

Zucht & Sport inklusive nationaler und internationaler Pferderassen

Ausbildung & Training

Tourismus und Dienstleistungen

Halle 7:

Westernzubehör/ Sattlerwaren

Western-Bekleidung

Western-Center inklusive Zucht- und Sportverbände

Halle 8:

Reitsportzubehör & Turnierbedarf

So kommen Sie zur EQUITANA

Adresse

Messegelände Essen, Messeplatz 1, 45131 Essen

Mit dem Auto

Wer mit dem Auto anreist, kann auf einem der rund 7.000 messenahe Parkplätze parken. Zusätzlich gibt es 7.000 Parkmöglichkeiten im P+R-System mit kostenfreier Benutzung des Messe-Shuttles. Wichtig: Für die Anfahrt ist eine Umweltplakette erforderlich. Parkgebühr: 10 Euro pro Tag.

Öffentliche Verkehrsmittel

Vom Hauptbahnhof Essen erreichen Sie die Messe in nur 5 Minuten mit der U-Bahn Linie U 11 (Haltestelle "Messe Ost/Gruga-Halle", Messe-Eingang Ost. Oder eine Station weiter bis "Messe West-Süd/Gruga", Messe-Eingang West).

Bahn

Vom Bahnhof "Flughafen Düsseldorf" bringen Sie drei ICE-Linien (40/45, 10 und 41), drei Regionalexpress-Züge (RE1, 6 und 11) und die S-Bahn Linie 1 in rund 30 Minuten zum Essener Hauptbahnhof.

Messe? Mit Sicherheit! Das Hygienekonzept

Das EQUITANA-Hygienekonzept wird gemäß den aktuellen Corona-Regelungen und -empfehlungen erstellt und bietet die nötige Sicherheit für alle Besucher, Aussteller, Teilnehmer und Mitarbeiter vor Ort. Hygiene-Maßnahmen, wie zum Beispiel die Einhaltung der AHA-Regeln, werden voraussichtlich auch im April 2022 aktuell sein. Welche Nachweise (Geimpft, Getestet oder Genesen) für den Besuch im April 2022 erbracht werden müssen, wird das Messe-Team schnellstmöglich im EQUITANA-Hygienekonzept beschreiben. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass das für April 2022 gültige EQUITANA-Hygienekonzept, zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht werden kann. Die genauen Regelungen für die EQUITANA im April 2022 sind noch nicht absehbar. Bitte informieren Sie sich unter www.equitana.com/hygienekonzept. Über die aktuell gültigen Bestimmungen können Sie sich auf der Internetseite des Landes NRW informieren.

Tickets & Preise

Es wird keine Tickets an der Tageskasse geben! Bitte buchen Sie Ihr Ticket unbedingt vorab online oder über die Ticket-Hotline 01806 999 000 250 (täglich 10 bis 18 Uhr).

Tageskarte Erwachsene: 23 Euro (Wochentage), 27 Euro (Wochenende).

Tageskarte Junior: (Schüler, Studenten, Auszubildende bis 26 Jahre): 18 Euro (Mo bis Fr), 27 Euro (Wochenende)

Tageskarte ermäßigt: (Kinder von 6 bis 15 Jahre, Behinderte ab 80 %): 14 Euro (Mo bis Fr), 16 Euro (Wochenende)

Gruppenkarte ab 10 Personen: 18 Euro (Mo bis Fr), 27 (Wochenende)

Tageskarte für Persönliche Mitglieder (FN): 18 Euro (Mo bis Fr), 27 Euro (Wochenende)

HOP TOP SHOW: ab 49 Euro (ermäßigt ab 39 Euro)

Ausbildungsabend mit Ingrid Klimke, Bernd Hackl und Jean-François Pignon: ab 33 Euro

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr

Weitere Infos unter www.equitana.com

Hunde und andere Tiere sind auf dem gesamten Messe-Gelände verboten.