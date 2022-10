Die November-Ausgabe ist da! Die Themen im November

Welche Nähe liebt mein Pferd und wie schützt man sich vor Mobbing? Diese Themen lesen Sie in der November-Ausgabe der CAVALLO. Hier sind alle Themen im Überblick.

Hier sind die Themen der Cavallo Oktober-Ausgabe im Überblick:

Berührende Momente: Feinster Kontakt stärkt die Freundschaft zum Pferd. Wie die Vierbeiner Berührungen lieben (lernen).

Coole Socke: Teil 1 unserer Serie mit Yvonne Gutsche zeigt, was Pferde gelassener macht.

So reiten Sie Ihr Pferd gerade: Diese Ausbilder wissen, was Pferde in die Balance bringt.

Was tun, wenn das Pferd unreitbar ist? Auf keinen Fall abschieben, finden unsere Leser.

Immer auf Sendung: Pferdeprofi Katja Schnabel coacht eigentlich keine Problempferde – sondern deren Besitzer.

Gekommen, um zu bleiben? Was unsere Experten bei der Stallsuche erlebten – und was für sie gar nicht geht.

Geballtes Wissen: Im November startet unsere zweite Online Academy. Alle Infos zu den Themen.

Wie bleiben Senioren lange fit? Unsere Gesundheits-Experten wissen Rat.

Hoch ansteckend: Influenza-Viren verbreiten sich in kürzester Zeit. Wie Reiter das vermeiden können.

Heilen mit Hightech: Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der neuen Münchner Pferde-Klinik.

Ein Tritt in der Herde: Wer übernimmt die Tierarztkosten für ein verletztes Pferd?

Mobbing-Stopp: Was zu Lästereien führt – und sie beendet.

So schön wird der Herbst: Neue und praktische Reiterkleidung.

Ihr Leben ist ein Ponyhof: Das besondere Konzept von "Ponylina".

In trockenen Tüchern: Die Regen-Lieblinge der Redaktion.

CAVALLO

Hier gibt's die aktuelle CAVALLO

Ausgabe als Heft oder E-Paper

E-Paper Abo für Smartphone & Tablet

CAVALLO im Abo