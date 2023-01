Zwei Jahreswechsel in Folge war Silvesterfeuerwerk aufgrund der Corona-Pandemie verboten. Das neue Jahr 2023 durfte nun wieder mit Raketen und Böllern begrüßt werden. Einige Pferdebesitzer berichteten in diesem Jahr von verstärkter Knallerei in ihrem Umfeld, andere erlebten die Nacht relativ ruhig. Die Verkaufszahlen für Feuerwerkskörper entsprechen laut vorläufigen Zahlen des Verbands der Pyrotechnischen Industrie fast dem Niveau von 2019, also vor der Corona-Pandemie.

Zwischenfälle aufgrund des Feuerwerks blieben nicht aus: In Seelze nahe Hannover geriet ein blinder Appaloosa-Hengst wegen der Raketen in Panik und lief in einen nahegelegenen Fluss, aus dem er sich nicht mehr befreien konnte. Die Feuerwehr rückte aus und schickte einen Retter ins Wasser, der Mann konnte den Hengst beruhigen und aus dem Wasser führen.

Umwelt- und Tierschutzbündnis fordert Feuerwerks-Verbot

Die Deutsche Umwelthilfe (DHU) will mit einer Unterschriftenaktion dagegenhalten. Ein von der DHU koordiniertes Verbändebündnis fordert in einem offenen Brief ein Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk. Dem Bündnis schlossen sich auch Tierschutzorganisationen wie PETA oder Vier Pfoten an. Der Brief richtet sich an die zuständige Bundesinnenministerin Faeser, aber auch an Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Umweltministerin Steffi Lemke, da die Knallerei auch der Gesundheit der Menschen sowie der Umwelt schade. Bereits mehr als 95.000 Personen haben den Brief unterzeichnet. Wer den Brief unterschreiben möchte, kann das online tun: Silvester-Aktion der Deutschen Umwelthilfe.