Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Deutschland zu Pferd möchte Menschen für den Urlaub und/oder für einen Ausflug mit dem Pferd begeistern und sie an der Vielfalt der touristischen Angebote teilhaben lassen. Dafür hat sie einen Aktionszeitraum von 8. September bis 8. Oktober ausgerufen, in dem sich Regionen oder Einzelbetriebe unter dem Motto "Pferdeorte erleben" präsentieren können. Interessierte finden unter www.pferdeorte-erleben.de einen vielfältigen Veranstaltungskalender rund ums Pferd. Sei es beim Reiten, Fahren, Wandern mit dem Pferd oder bei Kursen/Seminaren mit Pferden, aber auch bei Pferde-Veranstaltungen für Tages- und Übernachtungsgäste – es gibt viele Möglichkeiten, mitzumachen – egal, ob als Besucher oder als Veranstalter.

Die Organisation haben Josephine Holz, Pferdeland Brandenburg, sowie Anja Lehnerl und David Wewetzer von der ETCD-Die FreiZeit- Reiter e.V. übernommen. "Unser Ziel ist zu zeigen, was für vielfältige touristische Möglichkeiten es gibt. Dieses neue Veranstaltungsformat soll für mehr Sichtbarkeit im Pferdetourismus sorgen", erklärt David Wewetzer. Reiten, so die Organisatoren, sei mehr als nur einzelne Disziplinen. Ähnlich wie bei einem Festival wolle man das bunte Miteinander zeigen.

Wer eine Veranstaltung in dem Zeitraum anbieten möchte, kann sie über ein Anmeldeformular in den Kalender eintragen lassen. Wer sich wiederum für Veranstaltungen in seiner Region interessiert, kann auf einer Karte direkt sehen, welche Erlebnisse rund ums Pferd dort bereits eingetragen sind. Die Angebote sind breit gefächert und richten sich an Pferdebegeisterte jeden Alters.