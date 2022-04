Umfrage der HFWU unter Betriebsleitern und Mitarbeitern Umfrage: Wie Pferdebetriebe Konflikte im Team lösen

Konflikte treten in jedem Team auf – auch auf Pferdebetrieben. Eine Untersuchung an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen soll nun zeigen, welche Hintergründe es gibt und wie man auf den Höfen damit umgeht. Die Online-Umfrage richtet sich an Mitarbeiter und Betriebsleiter.