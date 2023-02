Die Sequenz auf dem Facebook-Video war kurz, aber hatte es in sich: In einer Reithalle eines Ausbildungsstalls longiert eine Frau ein Pferd. Der Schweif ist zusammengebunden und an das Ende eines Führstricks geknotet. Der Strick läuft durch den seitlichen Ausbindering am Longiergurt, der Karabinerhaken des Stricks ist am Gebissring der Trense eingehängt. Der Strick ist so kurz gebunden, dass der Schweif und der Kopf des Pferds unnatürlich nach innen in Richtung Bauch gezogen werden. Deutlich erkennbar ist, wie das Pferd beim Laufen versucht, sich dieser extremen Verkrümmung und Zwangshaltung zu entziehen. CAVALLO verlieh für diese Schmerzen verursachende Methode in Ausgabe 12/2022 die Mistgabel, mit der monatlich auf der letzten Heftseite angeprangert wird, was schiefläuft in der Pferdewelt.