7/17 Vierfacher Kreisel-Spaß am Seil Sie brauchen: Pro Pferd ein langes Bodenarbeitsseil. Voraussetzungen: Ihr Pferd sollte sich von Ihnen auf einem kleinen Kreis gut dirigieren lassen. Spielen: Stupide kreiseln? Zu viert macht Training am langen Seil viel mehr Spaß. Am besten klappt das, wenn sich zwei Menschen und zwei Pferde zusammentun, die einen ähnlichen Ausbildungsstand haben. Jeder Mensch longiert sein Pferd. Stellen Sie sich mit Ihrem Spielpartner dabei Rücken an Rücken. Beide Pferde gehen in der gleichen Richtung auf einer Kreislinie um Sie herum. Versuchen Sie nun, alle Übungen synchron auszuführen. Wechseln Sie zum Beispiel gleichzeitig die Hand: Jeder lässt sein Pferd im gleichen Moment auf sich zukommen und schickt es dann in die andere Richtung. Traben oder galoppieren Sie die Pferde synchron an, lassen sie gleichzeitig den Kreis vergrößern oder verkleinern. Auch Travers oder Schulterherein können Sie in Ihren Pas de deux einbauen. „Pferden macht es Spaß, wenn sie sehen, dass ein anderes Pferd dabei ist und auch mitmacht“, sagt Arien Aguilar.