Pferdeausbildung: Wasser-Training mit Pferde-Profi Mit diesen Profi-Tipps wird ihr Pferd wasserfest

D as Pferd soll folgen

Folgeübung: Araber-Hengst Raven lernt, der Körpersprache von Stefan Valentin zu folgen. Tritt er an, läuft das Pferd hinterher.

Das Pferd soll anhalten

Der Trainer hält langsam an, nicht ruckartig. Raven darf nicht überholen und soll höchstens bis auf Schulterhöhe des Menschen kommen.

Das Pferd stoppen

Überholt der Hengst, touchiert Valentin die Pferdenase, bis er zurückweicht. Bei sensiblen Pferden legen Sie die Gerte nur an.

Das Pferd soll weichen

Bei der Rechts-Links-Übung folgt das Pferd seitlich. Der Mensch beschreibt einen Halbkreis, den das Pferd nicht betreten darf.

Die Gehrichtung des Pferds bestimmen

Klappt die Übung in beide Richtungen flüssig, legt er zusätzlich die Gerte in Gehrichtung an der Schulter. So lernt das Pferd, der Gerte zu folgen statt zu weichen.

Das Pferd soll nach vorne gehen

Mit dieser Übung richten Sie das Pferd nach vorne. Valentin tippt die Schulter so lange an, bis das Pferd einen Schritt vorwärts geht.

Pferde brauchen Denkpausen

Nach jedem Vorwärtsschritt darf das Pferd kurz pausieren und nachdenken. Mit dieser Übung überwinden Sie auch Planen.

An Wasser herantreten

In den Vorübungen hat Ihr Pferd gelernt, auf Gertentippen zu Ihnen zu kommen. Diese Übungen können Sie jetzt vor der Pfütze abfragen.

Schritt ins Wasser

Tippen Sie so lange und immer stärker, bis das Pferd einen Schritt nach vorne macht. Bleibt es stehen, geben Sie ihm eine Pause. Tritt es wieder zurück, tippen Sie erneut.

Pferd durchquert Wasser

Schritt für Schritt durchqueren Sie so die Pfütze. Klappt das ohne Probleme, können Sie Ihr Pferd im nächsten Schritt flüssig durchführen. Raven verliert schnell die Angst.

Pferd und Wasserschlauch

Wasserschläuche bewegen sich am Boden und zischen plötzlich los. Zeigen Sie den Wasserschlauch, ohne zu spritzen.

Vertrauen aufbauen

Streichen Sie das Pferd von vorne nach hinten ab, damit das Tier lernt, dass die gelbe Schlange kein Ungeheuer ist.

Wie cool ist Ihr Pferd?

Bleibt das Pferd cool, können Sie den Schlauch vor ihm bewegen. Solange es unruhig ist, bewegen Sie den Schlauch weiter. Steht es ruhig, stoppen Sie die Bewegung.

Dem Pferd eine Chance geben

Wasser, marsch: Halten Sie den Schlauch nicht sofort aufs Pferd. Spritzen Sie erst von ihm weg.

Pferd hat Kontakt mit Wasser

Bleibt das Pferd ruhig, beginnen Sie an Brust und Vorderbeinen. Starten Sie mit einem schwachen Strahl.

Den Untergrund testen

Bevor Sie mit dem Training beginnen, untersuchen Sie das Ufer. Es muss trittfest sein, sonst rutscht das Pferd ab.

Pferd soll in den Fluss

Stefan Valentin arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie vorher. Er tippt an die Schulter, bis Raven nach vorne kommt. Das Strickende legt er sich über die Schulter. So stört es nicht.

Pferd tastet sich ins Wasser

Der Rappe setzt einen Huf ins Wasser. Sofort stoppt der Trainer den Druck mit der Gerte und gönnt ihm eine kurze Pause. Tritt das Pferd zurück, steigert er den Druck mit der Gerte wieder.

Pferd springt ins Wasser

Raven erschrickt und hüpft aus dem Wasser. Stefan Valentin bleibt seitlich vom Pferd. So kann er schnell ausweichen.

Pferd steht im Wasser

Beim nächsten Versuch bleibt Raven cool. Als er alle vier Beine im Wasser hat, entspannt er sich.

Pferd geht durch Fluss

Erfahrene Pferde wie Araber-Wallach Skol waten cool durch den Fluss.

Schwimmen mit Pferd

Wird das Wasser tiefer, hängt sich Valentin seitlich ans Pferd. Sobald es schwimmt, holt es mit den Vorderbeinen weit aus.

Baden mit Pferden

Der Pignon-Schüler Stefan Valentin aus dem saarländischen Schmelz trainiert Problempferde und bietet Schwimmkurse für Pferde an Infos unter www.steva-saar.de.