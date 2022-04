Pferdemessen 2022 Produktneuheiten und Messetermine 2022

Nach langer Corona-Durststrecke konnte die weltgrößte Pferdemesse Equitana in Essen zu ihrem 50. Geburtstag wieder vom 7. bis 13. April die Tore für Besucher öffnen. Mit knapp 101.000 Besuchern war der Veranstalter RX Austria & Germany sehr zufrieden. 450 Aussteller nutzten die Messe, um ihre Produkte und Neuheiten zu präsentieren.

Acht Produkte mit Innovationspreis ausgezeichnet

Die besten Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre wurden mit dem Equitana-Innovationspreis gewürdigt. Aus 31 nominierten Produkten wählte die Fachjury, zu der auch CAVALLO-Chefredakteurin Linda Krüger gehörte, acht Sieger aus. Der Aspekt der Nachhaltigkeit stand bei den ausgezeichneten Ideen im Vordergrund.

Den Sonderpreis vergab die Jury an die Firma Leovet für die Verpackung ihrer Leovetis-Leckerchen. "Das Unternehmen setzt dabei auf auf eine nachhaltige und gleichzeitig wirtschaftliche Lösung. Der Beutel besteht aus Mais- und Zuckerstärke und ist komplett kompostierbar”, begründen die Experten ihre Entscheidung.

In der Kategorie Stall-, Hallen- und Reitplatzbau bekam die Firma Ecobuster den Preis für ihren EliteStall. Der neuartige Boxenboden aus recyceltem Material soll durch seine weiche Polsterung Einstreu sparen. Dabei besteht die Gummischicht aus einem Guss.

Die digitale Schnittstelle, um die Vernetzung in Pferdebetrieben voranzutreiben, hat die Jury in der Kategorie Weide-/Stalltechnik und -bedarf ausgezeichnet. "Anstelle von Insellösungen setzt das Dashboard auf eine übersichtliche Benutzeroberfläche, mit der sich wichtige Parameter kontrollieren lassen”, erläuterten die Experten ihre Entscheidung. Das System von Rossmayer Consulting bedeute für die Betriebe eine erhebliche Arbeitserleichterung.

Die Kategorie Futtermittel entschied Marstall mit seinem neuen MyoCare Müsli für sich. Das Unternehmen hat das Produkt ganz gezielt für Pferde mit Stoffwechselproblemen entwickelt.

Ein ganz besonderer Reitstiefel hat die Experten in der Kategorie Reit- und Arbeitsbekleidung, Sicherheitsprodukte überzeugt. "Die Idee eines körperanpassenden Schaftes ist aus unserer Sicht innovativ und gleichzeitig ökonomisch”, betonte Cavallo-Chefredakteurin Linda Krüger bei der Verleihung im großen Ring der Equitana. Sie lobte gleichzeitig den bewussten Verzicht der Firma Horsepilot auf tierisches Leder und den Komfort der Sohle, der an einen Sneaker erinnere.

Eine innovative und gleichzeitig alltagstaugliche Lösung stellte die TEC Competence GmbH & Co. KG mit dem Horseshape smart 3D Scan in der Kategorie Ausrüstung Pferd und Trainingstechnik vor. Mithilfe des Smartphones können Pferdebesitzer Veränderungen in der Sattellage erkennen und entsprechend reagieren.

Auf Nachhaltigkeit setzt auch die Firma Weidemann mit ihrem 1190e. Der komplett überarbeitete E-Hoflader bietet verschiedene Verbesserungen, mehr Komfort und die Voraussetzungen für sicheres Arbeiten über den ganzen Arbeitstag hinweg. Das OnBoard-Ladegerät sowie eine verbesserte Batterie- und Ladetechnik machen ihn unabhängig.

Ein neuartiges Warenkorbsystem bewog die Experten dazu, den Preis in der Kategorie Nachhaltigkeit an Agrobs zu vergeben. Der Online-Käufer bekommt genau angezeigt, wie viel Gewicht in ihrer Bestellung bereits verbraucht und wie viel noch verfügbar ist. "Eine einfache graphische Darstellung macht dies für den Verbraucher transparent und bietet ihm die Möglichkeit, den noch vorhandenen Platz optimal auszunutzen”, lobte die Jury in ihrer Begründung.

Im erstmals vergebenen Publikumspreis hatten die Verbraucher die Wahl. Über Social Media kürten sie aus den nominierten Produkten einen Gürtel aus Apfelleder von Royal Horsemen zum Sieger.

Neue Termine für die Equitana

Die nächste Equitana findet vom 11. bis 19. März 2023 in Essen statt. Die kommende Equitana Open Air ist vom 12. bis 14. August 2022 in Mannheim. Wann die Equitana Open Air in Neuss stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

Viele Termine für Pferdemessen wurden abgesagt und verschoben

Auch wenn die Corona-Auflagen wieder große Events zulassen, sind viele Veranstalter und Aussteller noch zurückhaltend. Anfang des Jahres wurden coronabedingt bereits Termine für Pferdemessen abgesagt und teilweise erneut verschoben. Auch die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs machen Planungen derzeit unsicher. Hier eine Übersicht der derzeit bekannten Termine:

Hanse Pferd, Hamburg: verschoben auf 19. bis 21.4.2024

Pferd International, München: 26. bis 29.5.2022

CAVALLO Academy, Mönchengladbach: verschoben auf 2023 (CAVALLO Online-Academy 16. bis 27.11.2022 findet statt)

Eurocheval, Offenburg: verschoben auf 25. bis 28.8.2022

Equitana Open Air Neuss: Termin noch nicht bekannt

Equitana Open Air Mannheim: 12. bis 14.8.2022

Horsica, Kassel: verschoben auf 4.9.2022

Pferd Bodensee, Friedrichshafen: verschoben auf 14. bis 16.10.2022