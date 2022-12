Ich dachte, dass ich mit dem Kauf gleichzeitig "für immer" sage. Bis meine Stute mit zwölf Jahren einen Sehnenschaden bekam. Spritzen, Operation, ein halbes Jahr Reha… Ergebnis: unreitbar. Ich hab’s zuhause versucht. Mit wenig Weide, Paddock, Mini-Spaziergängen, doch mein Pferd war nicht glücklich. Ich war dauergestresst, immer in Panik wegen zu viel Weide ohne Ausgleichssport und andererseits zu viel Langeweile. Nun lebt meine Stute bei einer Freundin in einem Offenstall mit Trail, stabiler Herde und einem Nebenjob als Therapiepferd für verhaltensauffällige oder körperlich eingeschränkte Kinder. Nach Absprache mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover dürfen Kindergartenkinder im Schritt auch mal drauf sitzen. Leider ist all das 500 Kilometer von mir entfernt. Aber es ist für das Pferd und für mich besser so. Auch wenn ich dafür meilenweit über meinen Schatten springen musste. Ulrike Bergmann aus Sylt