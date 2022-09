Pferde-Figur-Quiz: Dick, dünn oder genau richtig? Figuren-Raten

Speckig? Rippig? Oder in Bestform? Die Pferde-Figur korrekt einzuschätzen, ist manchmal gar nicht so leicht, wie unser Versuch zeigte: Zwei Reiterinnen und eine Fütterungsexpertin erhielten zuerst Fotos ausgewählter Pferde; anhand derer beurteilten sie den Futterzustand der Tiere. Anschließend konnten sie die Pferde live sehen und anfassen. Wie viele Urteile wohl revidiert wurden? Bevor Sie das lesen: Schätzen Sie die Figuren unserer Testpferde doch selbst ein!

Haben diese Pferde eine gute Figur?

Wir zeigen Ihnen die Exterieurbilder von fünf Pferden. Was meinen Sie: Sind sie zu dick, zu dünn, oder genau richtig? Die Auflösungen finden Sie weiter unten!

Miel

Lisa Rädlein Miel, Trakehner/New-Forest-Pony-Mix, 6 Jahre alt

Trakehner/New-Forest-Pony-Mix, 6 Jahre alt – Normal, Dünn oder Dick?

Quintara

Lisa Rädlein Quintara, Deutsches Sportpferd, 8 Jahre alt

Deutsches Sportpferd, 8 Jahre alt – Normal, Dünn oder Dick?

Chips

Lisa Rädlein Chips, Tinker, 16 Jahre alt

Tinker, 16 Jahre alt – Normal, Dünn oder Dick?

Tonya

Lisa Rädlein Tonya, Polnisches Kaltblut, 9 Jahre alt

Polnisches Kaltblut, 9 Jahre alt – Normal, Dünn oder Dick?

Nibras

Lisa Rädlein Nibras, Araber, 17 Jahre alt

Araber, 17 Jahre alt – Normal, Dünn oder Dick?

So beurteilen Sie die Pferde-Figur nach dem Body Condition Score

Wie es um die Pferdefigur bestellt ist, können Reiter anhand des Body Condition Scores (BCS) einschätzen. Es gibt unterschiedliche Skalen, die aber alle auf demselben Prinzip basieren: Die Reiter beurteilen die Fettdepots am Pferdekörper und können das Tier so den einzelnen Bewertungs- oder Zwischenstufen (wie etwa 6,5 oder 7,5) zuordnen. Wir stellen hier den BCS nach Prof. Ellen Kienzle und Dr. Stephanie Schramme vor; dafür werden sechs Zonen (siehe A bis F) am Pferdekörper beurteilt. Als ideal gilt ein BCS von 5 – unabhängig von der Rasse.

Lisa Rädlein Diese Stellen am Pferdekörper sind wichtig für die BCS-Bestimmung

BCS 1: Ausgehungert. Kein Fettgewebe fühlbar. Dornfortsätze, Rippen, Schweifansatz vorstehend. Knochenstrukturen an Hals und Widerrist deutlich zu erkennen.

BCS 2: Sehr dünn. Minimale Fettschicht. Dornfortsätze, Rippen, Schweifansatz, Hüfthöcker vorstehend. Knochenstrukturen (etwa am Widerrist) schwach erkennbar.

BCS 3: Dünn. Etwas Fett auf den Rippen, Dornfortsätze und Rippen zu sehen. Schweifansatz vorstehend. Hüfthöcker erscheinen abgerundet, aber leicht erkennbar.

BCS 4: Mäßig dünn. Kontur der Rippen leicht durchscheinend. Rund um den Schweifansatz fühlbares Fettgewebe. Widerrist, Schultern und Hals nicht offensichtlich dünn.

BCS 5: Normal. Rippen nicht sichtbar, aber gut fühlbar. Leicht schwammiges Fett am Schweifansatz. Dornfortsätze abgerundet. Hals und Schulter gehen harmonisch in Rumpf über.

BCS 6: Mäßig dick. Leichte Rinne am Rücken möglich. Fett über Rippen schwammig. Fett am Schweifansatz weich. Fettansatz beginnt seitlich an Widerrist, Hals und Schultern.

BCS 7: Dick. Sichtbare Fettdepots an Hals, Widerrist und hinter den Schultern. Einzelne Rippen fühlbar, aber Zwischenräume füllen sich mit Fett.

BCS 8: Fett. Sichtbare Fettdepots hinter Schultern, an Widerrist und Hals (hier auch deutliche Verfettung). Rippen schwierig zu fühlen.

BCS 9: Extrem fett. Deutliche Rinne am Rücken, Fettwülste über Rippen, entlang von Widerrist und Hals, hinter den Schultern. Fettpolster an Innenseite der Hinterbacken.

Noch mehr Pferde-Figuren online zu erraten

Unser Schätz-Team

Lisa Rädlein Dr. Anne Mößeler ist Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik, European Veterinary Specialist in Comparative Nutrition (ECVCN) und berät in Futterfragen. www.praxis-moesseler.de

Lisa Rädlein Maren Hartig ist Besitzerin des Fuchswallachs Grando. Ihr Pferd ist normalgewichtig und hat eher die Tendenz, einen Hauch zu dünn als zu dick zu werden.

Lisa Rädlein Joana Kerschbaum ist Besitzerin eines Highlandponys namens Ither (Spitzname „Schnitzel“). Der Schimmel muss auf sein Gewicht achten, damit er nicht zu moppelig wird.

Miel: Anhand der Fotos ziemlich daneben gelegen

Das schätzt die Besitzerin: Miels Reiterin Jutta schätzt die Stute auf BCS 6 –"mit dem Ziel 5", ergänzt sie. Beim Wiege-Termin standen für die Trakehner/New-Forest-Pony-Stute 519 Kilo zu Buche.

Das vermuten die beiden Reiterinnen: Bei ihrer Foto-Einschätzung lagen Maren und Joana ziemlich auseinander: Maren schätzte Miel auf BCS 6 ein, Joana hingegen auf BCS 4. Beim Vor-Ort-Termin ändern sie ihre Meinung. "Die Rippen spüre ich, aber ich finde, sie hat auch Fettdepots hinter den Schultern, am Hintern und Schweifansatz", urteilt Maren. Sie stuft die junge Stute auf BCS 7 hoch. Joana stellt schon beim ersten Blick auf Miel fest: "Also BCS 4 war’ne krasse Fehleinschätzung." Sie tastet die Stute wie Maren von vorne bis hinten ab. "An den Rippen musste ich schon deutlich drücken, um sie zu spüren", sagt sie. Auch der Hintern sei ziemlich rund. "Anfassen ist deutlich anders, als ein Pferd nur zu sehen", findet Joana und korrigiert ihre Meinung: Miel erhält von ihr nun BCS 6,5 bis 7.

Lisa Rädlein Miel: An einigen Stellen ließ sich das Fett vor der Hand herschieben.

So urteilt unsere Expertin: Anhand der Fotos ordnete Dr. Anne Mößeler Miel bei BCS 6 bis 6,5 ein. "Am Hals ist der Speck klar fühlbar", kommentiert sie, während sie die Stute abtastet. Auf den Rippen bemerkt sie einen "Fettpanzer"; auch am Schweifansatz gibt es Fettdepots. Ihr Urteil: BCS 7. Dass die Besitzerin um die Problematik weiß und Miel tagsüber Fressbremse trägt, freut sie: "Das ist gut, weiter so!"

Lisa Rädlein Miel: Die Fettdepots am Schweifansatz waren gut gefüllt.

Urteil: Dick

Quintara: Eine ziemlich einhellige Meinung

Das schätzt die Besitzerin: Zwischen BCS 4 und BCS 5 ordnet Quintaras Besitzerin Sabine ihre großgewachsene Warmblut-Stute ein und ergänzt: "Sie war früher deutlich dünner. Ich freue mich über jedes Kilo." Quintara wog beim Vor-Ort-Termin rund 604 Kilo.

Lisa Rädlein Quintara: Die Rippen kann Maren gut ertasten.

Das vermuten die beiden Reiterinnen: Das Foto-Urteil fiel Maren und Joana recht leicht. Maren schätzte Quintara auf BCS 5, Joana auf 4. Auch vor Ort fanden die beiden schnell zu ihrem Urteil: "Die Rippen sind klar fühl-, aber nicht sichtbar", stellt etwa Maren fest. Sie bleibt bei ihrer Einschätzung. Joana korrigiert sich etwas, nachdem sie die Stute abgetastet hat: "Ich würde Quintara nun auch eine 5 geben."

Lisa Rädlein Quintara: Die dünne Fettschicht ist von Hals bis Schweif gleichmäßig verteilt.

So urteilt unsere Expertin: Dr. Anne Mößeler ist von der Stute begeistert: "Sie hat ein sehr harmonisches Erscheinungsbild, sowohl was das Exterieur angeht als auch die Verteilung des Körperfetts." Wobei das bei Quintara kaum ausgeprägt ist; lediglich am Schweifansatz hat sie kleine Depots. Die Tierärztin bleibt daher bei ihrer Einschätzung anhand der Fotos: "Quintara hat mit BCS 5,5 eine sehr gute Figur."

Lisa Rädlein Quintara: Am Schweifansatz hat die Stute wenig Fettdepots.

Urteil: Normal

Chips: Fettdepots unterschiedlich stark

Das schätzt die Besitzerin: Lena ordnet Chips auf der BCS-Skala zwischen 5 und 6 ein; "mit der Tendenz zur 6", fügt sie hinzu. Der Tinker bringt 461 Kilo auf die Waage.

Das vermuten die beiden Reiterinnen: Anhand der Fotos ordnen Maren und Joana den Tinker je auf BCS 5 ein. Beim Live-Termin tun sich jedoch beide schwer. Der Grund: "Chips’ Körper ist so unregelmäßig", findet Maren, "an den Regionen ist das Körperfett unterschiedlich stark ausgeprägt." Den Hals des Wallachs findet sie ziemlich prominent, ebenso wie den Schweifansatz. "Aber die Rippen sind relativ leicht zu erfühlen", wirft Joana ein. Von hinten finden beide, dass die Kruppe propper aussieht; doch ist die leichte Rinne nicht eher rassebedingt? Obwohl sie sich bei einigen Punkten unsicher sind, in einem sind sie sich sicher: Bei ihrem Urteil bleiben sie nicht. Maren stuft Chips auf BCS 6 hoch, Joana auf BCS 7.

Lisa Rädlein Chips: Je weiter Daumen und Zeigefinger gespreizt werden, um den Hals zu umfassen, desto mehr Fett sitzt hier.

So urteilt unsere Expertin: Dr. Mößeler fiel die Einschätzung mittels Fotos nicht ganz leicht. "Durch das hellweiße Fell gab es wenig Kontraste." Sie tippte auf BCS 6, "auf jeden Fall nicht zu dünn". Live korrigiert sie etwas nach oben: "Er liegt bei 6,5, mit Tendenz zu 7." Dass das Körperfett in den einzelnen Regionen unterschiedlich verteilt sei, sei keine Seltenheit: "Aber die Depots an Mähne und Schweifansatz zeigen ziemlich klar, dass er zu viel Fett mit sich trägt."

Lisa Rädlein Eine leichte Rinne auf der Kruppe ist bei Tinkern rassebedingt.

Urteil: Mäßig dick

Tonya: Pralle Fettdepots am ganzen Körper

Das schätzt die Besitzerin: Tonyas Besitzerin Nicol schätzt ihre Polnische-Kaltblut-Stute auf der BCS-Skala bei 7 ein. Auf die Waage brachte Tonya wenige Tage vor unserem Vor-Ort-Termin 702 Kilo.

Das vermuten die beiden Reiterinnen: Maren ordnete die Stute anhand der Fotos im Vorfeld zwischen BCS 8 und 9 ein. Joana schätzte Tonya auf eine 8. Bei ihrem Live-Urteil ändern die beiden nur wenig: "Der Hals war schon auf den Fotos sehr markant", sagt Maren, während sie mit der Hand von Tonyas Mähnenkamm Richtung Widerrist fährt. Nachdem sie noch die übrigen Körperpartien abgetastet hat, entscheidet sie sich für BCS 8.

Lisa Rädlein Tonya: Bei Stute Tonya fielen ihre üppigen Speckdepots auf.

Das findet auch Joana, nachdem sie Tonya befühlt hat. "Die Rippen sind nicht zu ertasten", stellt sie fest. Sie gibt Tonya ebenfalls eine 8.

So urteilt unsere Expertin: Fachtierärztin Dr. Anne Mößeler schätzte Tonya anhand der Fotos auf BCS 9 ein – und bleibt nach dem Abtasten dabei. "Die Fettdepots am Hals sind sehr deutlich ausgeprägt. Die füllen meine Hand klar aus." Um die Rippen zu fühlen, "muss man schon sehr viel guten Willen zeigen", sprich: mit deutlichem Druck darüber streichen. Auch links und rechts des Schweifansatzes sind deutliche Fettpolster zu erfühlen. Mößelers Rat: "Tonya sollte mindestens 10 Prozent ihres Gewichts abnehmen."

Lisa Rädlein Tonya: Auffallend war vor allem der pralle Speckkamm am Hals.

Urteil: Extrem fett

Nibras: Zweimal eine klare Fehleinschätzung

Das schätzt die Besitzerin: Ihren Nibras vermutet Isabel auf der BCS-Skala zwischen 5 und 6. Auf der Pferdewaage standen bei dem Araberwallach wenige Tage zuvor 530 Kilo.

Das vermuten die beiden Reiterinnen: Maren und Joana sind sich nach den Fotos beide einig: Sie ordnen Nibras auf BCS 3 ein. Vor Ort ändern sie jedoch ihre Meinung. "3 passt gar nicht", schüttelt Maren den Kopf über sich selbst. Rippen, Schultern und Mähnenkamm seien okay, am Schweifansatz und im Lendenbereich spürt sie leichten Fettansatz. "Ich würde ihn auf BCS 5 einordnen, mit Tendenz zur 6."

Lisa Rädlein Nibras: An Schultern und Rippen konnte Maren kaum Fett ertasten.

Auch Joana korrigiert sich: "Ich dachte, ich hätte auf den Fotos die Rippen gesehen." Real sind die aber nicht sicht-, nur fühlbar. An Mähnenkamm und Schweifansatz vermutet Joana etwas Fett. Ihr Tipp: BCS 5,5.

Lisa Rädlein Nibras: Kleine Depots fand Dr. Mößeler in Richtung Schweifansatz.

So urteilt unsere Expertin: Fütterungsspezialistin Dr. Mößeler ordnete Nibras anhand der Fotos auf der BCS-Skala zwischen 5 und 6 ein. Dabei bleibt sie: "Nibras wirkt zwar sehr bauchig, aber das ist lediglich eine deutliche Füllung des Magen-Darm-Trakts." Der Hals wirke auf den ersten Blick eher dünn; "aber beim Abtasten spürt man etwas Fett", ebenso wie am Schweifansatz. Da Nibras’ Besitzerin aber wenige Tage später einen Distanzritt über 66 Kilometer mit ihm geht, sei das okay: "Dafür braucht er Reserven."

Urteil: Normal