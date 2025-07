Darum ist Fütterung mehr als nur Energiezufuhr

Viele Reiterinnen und Reiter investieren viel Zeit in die Ausbildung und Bewegung ihrer Pferde – und unterschätzen dabei einen der wichtigsten Hebel für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit: die Fütterung. Doch was macht ein gutes Futter eigentlich aus? Reicht Heu aus? Und wann ist ein Supplement wirklich sinnvoll? Diese Fragen beantwortet Dr. Felicitas Drebes, Agrarwissenschaftlerin und Fütterungsexpertin beim Futtermittelhersteller Josera – mit einem klaren Grundsatz:

Das Fundament:

Raufutter – oft unterschätzt, aber unverzichtbar

Wenn es um Pferdefütterung geht, denken viele zuerst an duftende Müslis, glänzende Öle oder spezielle Pellets. Dabei steht am Anfang jeder sinnvollen Futterration das, was man im Stall oft am wenigsten beachtet: das Heu.