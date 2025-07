Nach Sperre: Andreas Helgstrand ist zurück im EM-Team!

Am 3. Januar 2025 endete Helgstrands Sperre. Bereits im Februar zeigte er bei einem nationalen Turnier in Hjallerup mit dem Hengst Jovian eine starke Leistung: 77,97 % im Grand Prix bedeuteten den Sieg. International traten sie seither unter anderem in Herning , Hagen und Aachen an. Beim Nationenpreis in Aachen erzielte das Paar mit 72,59 % die höchste Wertung im dänischen Team, das den fünften Platz belegte.

Die einzige Reiterin aus dem olympischen Silberteam, die bei der EM in Crozet dabei ist, ist Cathrine Laudrup-Dufour mit der 16-jährigen Stute Mount St. John Freestyle . Das Paar stellte im Februar in Göteborg mit 91,14 % eine neue persönliche Bestmarke auf, verzichtete jedoch auf einen Start in Aachen. "Wir hatten eine Trainingseinheit, bei der Freestyle nicht in Bestform war – daher wollten wir nichts überstürzen", so Laudrup-Dufour.

Andreas Helgstrand ist zurück. Wieder einmal. Nach Sperren, Skandalen und schockierenden Bildern steht er im Aufgebot für die Dressur-Europameisterschaft 2025 – als wäre nichts gewesen. Als hätte es die verstörenden Videoaufnahmen nie gegeben, in denen Pferde unter seiner Verantwortung mit fragwürdigen Methoden "trainiert", gequält, überfordert und ihrer Würde beraubt wurden. Können wir diese Bilder so schnell vergessen – nur weil der Reiter nun wieder mit 77 Prozent im Grand Prix bepunktet wird? Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. In einer Branche, die sich immer wieder in Tierschutzdebatten verliert, wäre jetzt der Moment gewesen, Rückgrat zu zeigen. Stattdessen wird ein Mann mit belasteter Vergangenheit wieder in den Olymp des Dressursports gehoben. Können wir wirklich einfach so zur Tagesordnung übergehen? Der Pferdesport will stolz auf seine Werte sein, will in Zukunft das Pferdewohl noch mehr in den Fokus rücken. Dann braucht er aber verdammt nochmal auch eine Erinnerung, die länger als eine Turniersaison anhält. Mein persönlicher Standpunkt zum Thema ist klar: Die Rückkehr Helgstrands ist kein Neuanfang, sie ist ein Rückschritt. Sie sendet ein fatales Signal an unsere Nachwuchsreiter, an renommierte Ausbilder und an die Öffentlichkeit: Wer prominent genug ist, dem wird verziehen – schneller als dem Pferd die Sporen gegeben sind.