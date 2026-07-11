Eurocheval 2027: Günstigere Tickets zu Offenburgs bekannter Pferde-Messe

Juli 1976: Die "Fachausstellung Reitsport, Pferdehaltung, Pferdezucht" öffnet die Tore rund um die Oberrheinhalle in Offenburg. Juli 2026: "Showtime! Pferde. Messe. Emotionen." Und statt eines Logos mit stilisiertem Pferdekopf blickt uns jetzt ein reales Pferdeauge an, dezent angestrahlt von warmen Sonnenstrahlen.

Neun Monate haben die Messeverantwortlichen am Profil gefeilt und jetzt Medienvertretern den neuen optischen Markenauftritt sowie die Neuerungen vorgestellt, die die Besucherinnen und Besucher im kommenden Jahr vom 9. bis 11. Juli 2027 erwarten. Um die eurocheval noch stärker auf die Bedürfnisse der Branche auszurichten, arbeitet die Messe Offenburg eng mit einem fachlichen Beirat zusammen (u.a. Pferdesportverband Südbaden sowie die Firmen Sulzberger und St. Hippolyt), dessen Impulse in die Weiterentwicklung der Veranstaltung einfließen.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick: Die Eurocheval 2027 wird von vier auf drei Tage verkürzt. "Damit sind wir dem Wunsch vieler Aussteller nachgekommen", erklärt Projektleiterin Gabriele Weislogel. Jeder zusätzliche Messetag bedeutet einen höheren Personalaufwand, der zunehmend schwerer zu stemmen ist. Am Freitag und Samstag bleiben die Öffnungszeiten wie gehabt (9 bis 18 Uhr), am Sonntag endet die Messe bereits um 17 Uhr, damit die Akteure mit ihren Pferden etwas früher abreisen können und die Aussteller früher mit dem Abbau der Stände beginnen können. Die Vorverlegung aufs zweite Juliwochenende schafft zudem etwas mehr Abstand zu anderen Veranstaltungen. Der zweijährige Turnus bleibt bestehen.

Der Messebesuch wird günstiger: Gegen den Trend senkt die Messe die Eintrittspreise für Besucher – und stärkt den Online-Verkauf: Wer online sein Tages-Ticket kauft, zahlt als Erwachsener nur noch 10 Euro (an der Tageskasse ist der doppelte Betrag fällig). Und wer Tickets für die Gala-Shows am Freitag und Samstag online kauft, hat gleich auch das Tagesticket für den Messebesuch inklusive. Zwei Erwachsene und drei Kinder ab sechs Jahren können so einen Messetag samt Gala-Abend für 140 Euro erleben; entscheiden sie sich erst vor Ort für den Besuch der Show, kommen zum Tagesticketpreis von 26 Euro (bei Online-Kauf) noch 114 Euro hinzu. Der Ticketvorverkauf startet am 6. November 2026 (eurocheval.de)– dem Leonhardi-Tag, an dem der Schutzpatron des Viehs und insbesondere der Pferde, gefeiert wird.

Und auch für die Aussteller habe man sehr attraktive Konditionen geschaffen, betont Tanja Hartmann, Bereichsleiterin der Messe.

Inhaltlich widmet sich die Messe im kommenden Jahr jetzt intensiv den Themen "Reiterfitness und Reitergesundheit" – mit Vorträgen, Workshops und Produkten. Spitzensportlerinnen wie Jessica von Bredow-Werndl haben hier in der Szene Zeichen gesetzt, welche Bedeutung die persönliche Fitness fürs Reiten hat.

An Highlights wie dem attraktiven Rahmenprogramm, den beliebten Gala-Shows, dem Jugendförderprogramm oder dem Wanderritt nach Offenburg ändert sich nichts. Welches Gastland 2027 im Fokus der eurocheval stehen wird, verrieten die Verantwortlichen allerdings noch nicht.

Mit Blick aufs Tierwohl kündigte Gabriele Weislogel "weiter optimierte Unterbringungsmöglichkeiten" für die Pferde an. Und auch für Hitzetage sei man mit Boxen in klimatisierten Hallen gerüstet.