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Pferd International München: Auch dieses Jahr ein Highlight für Pferde-Fans

Pferd International München
Wo Leidenschaft auf Tradition trifft

Hochkarätiger Spitzensport in Dressur, Springen, Voltigieren und Working Equitation trifft auf ein mitreißendes Schauprogramm, eine weitläufige Shopping- und Genussmeile, Volksfestatmosphäre, kulinarische Highlights und beste Unterhaltung für Groß und Klein. Die Pferd International München bietet ein echtes Erlebnis für jedermann.

Redaktion Cavallo,Dagmar Lühn
ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.03.2026
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Jessica von Bredow Werndl mit Got it BB im Dressurviereck zum Pferd International München
Foto: Hippo GmbH

Süddeutschlands größtes Pferdefestival geht in eine neue Runde

Vom 14. bis 17. Mai 2026 verwandelt sich die Olympia-Reitanlage München-Riem erneut in einen Treffpunkt für Pferdeliebhaber, Familien und alle, die ein Wochenende voller Emotionen, Festivalatmosphäre und Spitzenreitsport erleben möchten.

Von internationalem Spitzensport in Dressur und Springen über Working Equitation bis hin zu Voltigierkunst, einem bunten Schauprogramm und einem großen Kinderland mit Ponyreiten– die Veranstaltung präsentiert die ganze Welt des Pferdesports. Höhepunkte wie die Dressur auf 5*-Niveau in der Dressurarena, packende Springprüfungen auf dem Hufeisenplatz, spektakuläre Trails in der Working Equitation und mitreißende Showeinlagen lassen die Herzen aller Pferdefans höherschlagen.

Michi Jung über dem Sprung mit Schimmel zum Pferd International München
Fotoagentur Dill

Volle Tribünen im Großen Preis von Bayern 2025 auf der Pferd International München. Auch dieses Jahr erwartet die Zuschauer tolle Prüfungen und Stars hautnah auf Deutschlands beliebtesten Pferdefestival.

Schauprogramm, Fun & Family

Neben dem Sport sorgt das beliebte Schauprogramm zur Pferd International täglich für Begeisterung: Freiheitsdressuren, Kutschen, Rassenvielfalt, Infotainment und atemberaubende Showacts machen die Pferd International München zu einem unvergesslichen Erlebnis. Familien dürfen sich auf das große Kinderland freuen – mit Ponyreiten, Hobby Horsing, Bastelaktionen, Kasperltheater und pädagogischen Erlebnismodulen rund ums Pferd.

Showprogramm mit sitzendem Shetty zum Pferd International
Stoibphotography

Showacts voller Herz, Humor und Harmonie zwischen Mensch und Pferd dürfen zur diesjährigen Pferd International natürlich auch nicht fehlen.

Shopping, Kulinarik & Volksfestflair

Über 250 Ausstellerstände laden zum Stöbern und Entdecken ein – von Reitsportbedarf und Accessoires über Lifestyle- und Modetrends bis hin zu innovativen Produkten für Pferd und Reiter. Kulinarisch bietet die Pferd International München Genuss pur: von traditionellen bayerischen Spezialitäten über internationale Küche bis zu trendigen Foodtrucks. Dazu sorgen gemütliche Biergärten und Festivalstimmung für ein unvergleichliches Erlebnis.

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Tickets und Infos

Von Kinder- und Familienkarten über Gruppentickets bis hin zu Dauerkarten – es gibt für jeden die passende Eintrittskarte. Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich unter tickets.pferdinternational.de