Pferd International München: Auch dieses Jahr ein Highlight für Pferde-Fans

Süddeutschlands größtes Pferdefestival geht in eine neue Runde Vom 14. bis 17. Mai 2026 verwandelt sich die Olympia-Reitanlage München-Riem erneut in einen Treffpunkt für Pferdeliebhaber, Familien und alle, die ein Wochenende voller Emotionen, Festivalatmosphäre und Spitzenreitsport erleben möchten.

Von internationalem Spitzensport in Dressur und Springen über Working Equitation bis hin zu Voltigierkunst, einem bunten Schauprogramm und einem großen Kinderland mit Ponyreiten– die Veranstaltung präsentiert die ganze Welt des Pferdesports. Höhepunkte wie die Dressur auf 5*-Niveau in der Dressurarena, packende Springprüfungen auf dem Hufeisenplatz, spektakuläre Trails in der Working Equitation und mitreißende Showeinlagen lassen die Herzen aller Pferdefans höherschlagen.

Fotoagentur Dill Volle Tribünen im Großen Preis von Bayern 2025 auf der Pferd International München. Auch dieses Jahr erwartet die Zuschauer tolle Prüfungen und Stars hautnah auf Deutschlands beliebtesten Pferdefestival.



Schauprogramm, Fun & Family Neben dem Sport sorgt das beliebte Schauprogramm zur Pferd International täglich für Begeisterung: Freiheitsdressuren, Kutschen, Rassenvielfalt, Infotainment und atemberaubende Showacts machen die Pferd International München zu einem unvergesslichen Erlebnis. Familien dürfen sich auf das große Kinderland freuen – mit Ponyreiten, Hobby Horsing, Bastelaktionen, Kasperltheater und pädagogischen Erlebnismodulen rund ums Pferd.

Stoibphotography Showacts voller Herz, Humor und Harmonie zwischen Mensch und Pferd dürfen zur diesjährigen Pferd International natürlich auch nicht fehlen.



Shopping, Kulinarik & Volksfestflair Über 250 Ausstellerstände laden zum Stöbern und Entdecken ein – von Reitsportbedarf und Accessoires über Lifestyle- und Modetrends bis hin zu innovativen Produkten für Pferd und Reiter. Kulinarisch bietet die Pferd International München Genuss pur: von traditionellen bayerischen Spezialitäten über internationale Küche bis zu trendigen Foodtrucks. Dazu sorgen gemütliche Biergärten und Festivalstimmung für ein unvergleichliches Erlebnis.

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