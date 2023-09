Bisher war bereits gut erforscht, dass Pferde menschliche Wut und Freude unterscheiden können. Studien zeigen, dass Pferde auf fröhliche Gesichter entspannter reagieren, während wütende Stress auslösen. Die Mimik können Pferde sich sogar bis zum nächsten Tag merken. Ein internationales Forschungsteam des Nationalen Forschungsinstituts für Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt (INRAE) in Frankreich, der Universität Tours in Frankreich und der Universität Turku in Finnland hat nun untersucht, ob Pferde auch fröhliche Stimmung und Traurigkeit klar unterscheiden können. Dazu zeigten sie 28 Pferden Videos von fröhlichen oder traurigen Personen, die entweder von einer fröhlichen oder einer traurigen Stimme begleitet wurden.