Pferdedecken: Auswahl-Kriterien, Passform-Check und Pflege

Decke an oder lieber Decke aus? Eine Studie aus Norwegen zeigte 2016: Dürfen Pferde wählen, entscheiden sie sich für eine Decke – bei Temperaturen unter -10°, bei Regen und auch bei starkem Wind. Die Anschaffung einer wasserdichten Regendecke kann also durchaus zum Komfort deines Pferds beitragen. Wir informieren euch über Auswahl-Kriterien, Passform-Check und Pflege.

Allrounder Outdoordecken müssen in punkto Wetter und Pferdelaune einige Kapriolen aushalten. Die drei Hauptkriterien: Sie müssen wasserdicht, atmungsaktiv und reißfest sein. Faustregel: Je höher die Ziffer bei Wassersäule (Merkmal für Wasserdichte, mind. 2 000, besser 5 000 mm), Dampfdurchlässigkeit (Atmungsaktivität, mind. 1 500 g/m² pro Stunde) und Denier-Zahl (gibt das Gewicht pro Fadenlänge an, ergo die Dicke der Fäden (1 Denier = 1 g pro 9 000 m), mind. 1 000 D), desto robuster ist die Pferdedecke im Stall-Alltag. Decken aus ballistischem Nylon und Polypropylen sind besonders reißfest.

Und wie sieht’s mit der Füllung aus? Hier "kommt es auf mehr an als nur die bloße Grammzahl”, sagt Sophie-Theres Fischer, Produktmanagerin bei Eskadron: Für Füllungen werden synthetische Fasern "zu einer luftigen Lage verklebt, ähnlich wie Zuckerwatte. Entscheidend für die Wärme sind die verwendeten Fasern und der entsprechende Lufteinschluss.” Gut möglich, dass zwei Decken unterschiedlicher Hersteller die gleiche Grammzahl haben – aber "sich das Gewicht lediglich durch mehr Klebstoff begründet”, so Fischer. Von außen lässt sich die Füllung nicht beurteilen – aber nach dem Waschen: Füllungen mit hohem Lufteinschluss verklumpen nämlich nicht.

Wenn du etwa bei Regendecken keine Füllung brauchst: Achte darauf, dass die Decken eine atmungsaktive Zwischenschicht haben, um Feuchtigkeit nach außen zu leiten. Solche leichten Decken, sagt Kate Sexton von Bucas, beeinflussen auch nicht die Piloerektion, also das Aufstellen der Haare.

Back on Track Obsidian Turnout Decke mit Halsteil und Füllung hier direkt bei Amazon bestellen.

Back on Track wasserdichte Führanlagendecke, Walker hier direkt bei Amazon bestellen.

Eskadron Basic Zipneck Regendecke hier direkt bei Amazon bestellen. Die lassen Dampf ab Klar, Pferde trocknen auch an der Luft – aber bei dichtem Pelz oder niedrigen Temperaturen dauert das ewig. Da helfen Abschwitzdecken: Sie saugen die Feuchtigkeit aus dem Fell und leiten sie nach außen. Klappt, zeigte unser Labortest: Wir ließen acht Abschwitzdecken im Prüf- und Forschungsinstitut PFI schwitzen. Je mehr Dampf eine Abschwitzdecke aufnimmt, umso schneller trocknet das Pferd. Wie gut sich die Feuchtigkeit dann nach außen verflüchtigt, ist eine Frage der Wasserdampfdurchlässigkeit. In unserem Labortest schnitten Decken aus Microfaserpolyester und Polyesterfleece besonders gut ab. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist die Neigung zum Pillen: Die kleinen verfilzten Knötchen (entstehen meist nach dem Waschen) beeinträchtigen nicht nur Optik, sondern auch Funktion.

Für drinnen Stalldecken sind als reine Indoor-Kleidung gedacht. Ihr Außenmaterial ist daher nicht wasserdicht; daran sollte man bei Paddockboxen denken. Moderne, atmungsaktive Outdoordecken kannst du ebenso im Stall verwenden. Manche Stalldecken sind als Unterdecke konzipiert und lassen sich so mit Outdoordecken praktisch erweitern.

Das sind die beliebtesten Stall- und Unterdecken der CAVALLO-Redaktion:

Bettmann / Gettyimages Alte Mode in neuem Gewand.



Schon mal was von Salunenmachern gehört? Salunen waren wollene Decken, die es ungefähr seit dem Mittelalter gab – für Lazarette ebenso wie für Pferderücken. Pferdebesitzer nutzten diese Stücke bis ins 20. Jahrhundert; um 1900 gab es zudem schon Regendecken aus Segeltuch. Funktionsstoffe, wie wir sie heute kennen, kamen in den 1980er-Jahren hinzu.

Knackpunkt Sitzen Pferdedecken am Widerrist zu eng, kann das zu Blockaden und weiteren Erkrankungen führen.

Lisa Rädlein Man ahnt schon: Diese Decke ist am Widerrist zu eng. Du solltest locker deine flache Hand zwischen Fell und Decke schieben können, auch bei gesenktem Pferdekopf.



Hat dein Pferd im Winter Probleme, den Rücken beim Reiten aufzuwölben, oder Atemwegsprobleme? Vielleicht trägt es die Ursache auf seinem Rücken. Auf diese Relation verweist Pferde-Osteopathin Julie von Bismarck in ihrem Buch "Zusammenhänge im Pferd”. Die Therapeutin beschreibt darin ihre Beobachtung, wonach sich bei ihr "in einem Oktober, in dem sehr viele Pferdebesitzer ihre Pferde bereits geschoren und somit eingedeckt hatten”, viele Reiter gemeldet hatten, deren Pferde Widerristblockaden und Atemwegserkrankungen hatten. Bismarcks Vermutung: unpassende Pferdedecken als Ursache. "Bei der Überprüfung der Decken der erkrankten Pferde stellte sich heraus”, so von Bismarck, "dass tatsächlich alle diese Decken am Widerrist zu eng waren und drückten.” Und die Besitzer bestätigten, dass der Husten mit dem Eindecken anfing.

Bedeutung für die Bewegung: Das Nacken-Rückenband sorgt dafür, dass das Pferd seinen Rücken anheben und mit seinen Bauchmuskeln den Reiter tragen kann. Am Widerrist liegt der erste, direkt verknüpfte "Fixpunkt nach dem Hinterhauptbein”, so Julie von Bismarck. Ist der Widerrist nur eingeschränkt beweglich, kann das Nackenband "seine Zug- und Aufspannfunktion nicht weiter auf das Rückenband übertragen. Im Widerrist ist dann Schluss.” Mögliche Folgen: Trageerschöpfung, Widersetzlichkeit, Schwungverlust.

Bedeutung für die Atmung: Warum ein blockierter Widerrist Atemwegserkrankungen nach sich zieht, könnte laut Julie von Bismarck an Stress liegen, weil das Pferd in seiner Bewegung eingeschränkt ist. Zudem liegt nach Lehre der Traditionellen Chinesischen Medizin "der Zustimmungspunkt für die Lunge unmittelbar am Widerrist” und wirke sich so auf das Organ aus.

Druck-Check: Die Decke darf in der Bewegung nicht nach hinten rutschen, sonst kommt Druck auf den Widerrist. Ob die Decke an dieser Stelle passt, kannst du ganz einfach testen: Decke auflegen, verschnallen, die Hand zwischen Widerrist und Decke schieben und das Pferd vom Boden fressen lassen. "Kannst du deine Hand in dieser Position noch bequem herausziehen, passt es”, so von Bismarck.

Passform-Check:

Lisa Rädlein Der Tragekomfort der Decke ist ein wichtiges Kriterium. Sie muss gut sitzen, damit sich dein Pferd wohlfühlt!



Länge: "Die obere Naht des Schweiflatzes sollte am Ansatz der Schweifrübe liegen”, sagt Sonja Obermayer von Horseware. Eine weitere Linie, an der sich Pferdebesitzer orientieren können: "Der hintere Deckenabschluss sollte mit dem Sprunggelenkshöcker in einer Linie liegen, wenn das Pferd gerade steht.” Ist die Decke zu lang, entsteht ein unerwünschter Zug im Brustbereich.

Schultern & Hals: Die Decke darf nicht über Schulter und Widerrist nach hinten rutschen. Eine Gehfalte bietet Bewegungsfreiheit. Passform-Check: Schiebe deine flache Hand unter die Decke und um Hals und Schulter herum; führe das Pferd und lass es grasen. Keine Enge oder Druck zu spüren? Dann kann sich das Pferd frei bewegen, so Sonja Obermayer. Weiterer Tipp: Oft gibt es Spezialschnitte für Pferde mit hohem Widerrist oder schmale Vierbeiner. Es lohnt sich, durch die entsprechenden Angebote zu stöbern!

Gurtung: Damit die Decke weder verrutscht noch das Pferd einengt, empfehlen Hersteller zwischen den Bauchgurten und dem Pferdebauch einen Abstand von drei Fingerbreit (Eskadron) bzw. einer Handbreite von rund zehn Zentimetern (Horseware und Fedimax).

Brustbereich: Faustregel: "Der Brustverschluss sollte bündig mit dem Buggelenk abschließen”, sagt Sonja Obermayer. Was tun bei Pferden mit breiter Brust? Da empfiehlt es sich, auf spezielle Schnitte zu achten (bei Horseware etwa mit Surefit Halsausschnitt oder XL Schnitt). Hersteller wie Horseware, Kentucky, Eskadron und Bucas bieten zudem separate Bruststücke an, mit denen sich Decken verbreitern lassen.

Lisa Rädlein Deckenlänge korrekt messen



Eine Decke ist bequem, wenn sie gut passt. Also ran ans Maßband! Grundsätzlich gibt es zwei Methoden: vom Buggelenk bis zur Rückseite des Hinterbeins bzw. Mitte des Schweifs. Oder entlang der Rückenlinie von Widerrist (Foto) bis Schweifansatz. Die Messverfahren unterscheiden sich je nach Hersteller! Schaue vor dem Kauf am besten, was der Hersteller deiner favorisierten Decke zum Maßnehmen empfiehlt.

Lass uns abhängen!

Lisa Rädlein Vollgeregnete Decken trocknen am besten auf einem Deckenhalter.



Vollgeregnete Decken trocknen am besten auf einem Deckenhalter (oder alternativ einem stabilen, großen Wäscheständer). Je luftiger die Decke hängt, umso besser und schneller kann sie trocknen. In der Sattelkammer haben feuchte Decken nichts zu suchen: Optimalerweise sollte die Luftfeuchtigkeit hier zwischen 50 und 55 Prozent liegen, was mit nassen Decken vor allem in kleinen Räumen schnell überschritten wird. Frisch gereinigte Decken verstaut man am besten in einer atmungsaktiven Aufbewahrungstasche, rät Sonja Obermayer von Horseware, und lagert sie an einem kühlen, trockenen Ort. Das beugt Schimmel vor. Auch hohe Temperaturen und UV-Strahlung sollte man vermeiden. So bleiben Decken lange einsatzbereit!

Diese Helferlein eignen sich hervorragend, um nasse und feuchte Decken zu trocknen:

AMKA Deckenhalter zum Einhängen hier direkt bei Amazon bestellen.

Waldhausen Deckenleiter hier direkt im Partnershop bestellen.

Waldhausen Deckenhalter für Boxentür hier direkt im Partnershop bestellen. Vom Imprägnieren und Dichthalten Die Decke nach jeder Saison zu imprägnieren, hält sie wasserdicht. Oder? Das ist ein Trugschluss, erklärt Gregor Klink, Inhaber der Firma "Klink Textile Pflege-Dienste”, die Pferdedecken professionell reinigt. Denn dass Pferdedecken dichthalten, liegt nicht an der Imprägnierung, sagt Gregor Klink: "Die Dichtigkeit wird zumeist durch den textilen Aufbau der Decke gewährleistet. Die Imprägnierung sorgt für einen Abperleffekt des Außenstoffs.” Heißt: Imprägnierte Decken lassen zwar Regen besser abperlen; aber wenn die Membran beschädigt ist, hält die Decke trotzdem nicht mehr dicht. Doch wie sind wasserdichte Decken überhaupt aufgebaut?

Lisa Rädlein Imprägnierte Decken lassen zwar Regen besser abperlen; aber wenn die Membran beschädigt ist, hält die Decke trotzdem nicht mehr dicht.



Schicht für Schicht: Outdoordecken bestehen aus mehreren, übereinander liegenden Schichten. Deren Aufgaben: Wasser von außen abzuhalten, aber gleichzeitig Schweiß von innen verdunsten zu lassen. Je nach Hersteller variieren diese Schichten. Bei Eskadron bestehen die Outdoordecken beispielsweise aus drei Schichten – Obermaterial, Füllung und Innenseite, erklärt Sophie-Theres Fischer, Produktmanagerin bei Eskadron/Pikeur. Auch die Decken von Bucas sind dreischichtig aufgebaut. Bei Horseware gibt es vier Lagen: Auf den Außenstoff folgt eine wasserdichte Barriere, die auch dann wasserdicht und atmungsaktiv bleiben soll, wenn die äußere Schicht beschädigt ist. Dann kommt eine Faserfüllung und zuletzt ein Innenfutter.

Zusatz-Schutz: Sollte man nun seine Decken also nach jeder Saison imprägnieren? Hängt vom Hersteller ab. Bei Marken wie Eskadron, Horseware und Fedimax kann man das tun, muss man aber nicht. Bucas bietet einen Conditioner an, der die wasserabweisende Beschichtung erneuert. Falls du imprägnieren möchtest, verwende unbedingt ein Mittel für atmungsaktive Stoffe; sonst lässt die Decke womöglich Feuchtigkeit wie Schweiß schlechter entweichen.

bucas Deckenwaschmittel Rug Wash hier direkt im Partnershop bestellen.

bucas Rug Conditioner Imprägnierspray hier direkt im Partnershop bestellen. Porentief rein Nach einer langen Tragedauer lebt die Pferdedecke. Wortwörtlich: Pferdewissenschaftlerin Conny Röhm hatte im vergangenen Jahr Bakterienkulturen von Ekzemerdecken angelegt. "Es war widerlich, was wir gefunden haben.” Die Decke wochen- oder im Winter gar monatelang ohne Reinigung auf dem Pferd liegen lassen? Besser nicht. Sieht auch Reinigungsprofi Gregor Klink so: "Wir empfehlen, bei Decken nicht zu lange mit einer Reinigung zu warten. Je verschmutzter die Decke ist, desto wahrscheinlicher ist eine hohe Keimbelastung. Die Keime dringen auch in das Innere der Decke.” Er rät zu einer Ersatzdecke, damit man die Decken je nach Bedarf abwechselnd reinigen lassen kann.

Ab in die Waschmaschine: Je nach Größe und Füllung der Decke stößt eine handelsübliche Waschmaschine an ihre Kapazitätsgrenze. Denn die Decke muss sich frei in der Trommel bewegen können, darauf verweist Deckenhersteller Fedimax. Wer eine große Maschine hat: Decken nach Herstellerangabe waschen (meist 30°C, ggf. Spezialwaschmittel vom Hersteller) und lufttrocknen.

Eine Profi-Reinigung hat aber Vorteile. Gregor Klink hat etwa für Pferdedecken ein spezielles Waschverfahren mit desinfizierender Wirkung zertifizieren lassen. Das macht Deckenmitbewohnern den Garaus.

Selbst ist die Flickerin!

Lisa Rädlein Kleine, oberflächliche Risse im Außenmaterial kannst du oft selbst reparieren.

