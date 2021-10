6 Schermaschinen im Test Test: 6 Schermaschinen für Pferde

Gibt es die optimale Schermaschine? Wir haben 6 Modelle getestet, was sie können.

Plüschiges Winterfell fühlt sich toll an, kann aber manchmal stören – etwa wenn das Pferd im Training stark schwitzt oder Cushing-Kandidaten ihren Pelz nicht mehr loswerden. Also runter damit – aber mit welcher Schermaschine?

Wir haben sechs Geräte getestet, vom relativ günstigen Kandidaten fürs Grobe über hochwertige Maschinen für Penible bis hin zum kleinen Gerät für Kopf, Hals oder Beine. Welches Modell das Richtige für Sie ist, hängt dabei von Ihren Präferenzen ab: Wollen Sie ein besonders ausdauerndes, starkes Gerät oder reicht ein günstiges für einzelne Körperpartien?

Die gesteten Modelle im Überblick, Details finden Sie weiter unten:

Hubzahl wichtiges Feature einer Schermaschine

Erste Orientierung geben Herstellerangaben wie Gewicht oder Wattzahl. Aber Achtung: Eine hohe Wattzahl steht zwar für eine hohe Motorleistung. Moderne Technologien sorgen aber dafür, dass einige Maschinen bei weniger Watt und damit geringerem Energieverbrauch die gleiche Leistung bringen.

Bei Akkuschermaschinen variiert die Wattzahl zudem mit dem Ladezustand. Interessanter ist die Hubzahl: Je höher sie ist, desto schneller bewegen sich die Scherblätter und umso fixer geht das Schneiden.

Test mit Isländer und Warmblütern

In der Praxis entscheidend sind aber noch viele andere Faktoren wie Geräuschpegel, optisches Ergebnis und Handhabung. Welche Maschine in welchem Bereich punkten kann, testeten drei Schur-erfahrene Reiterinnen: Zwei schoren mit allen sechs Maschinen Warmblüter, die dritte rückte dichtem Isländer-Pelz zuleibe. Die Ergebnisse lesen Sie auf den folgenden Seiten. Und dann: Ran an den Pelz!

Kerbl FarmClipper Akku: Die Ausdauernde fürs Grobe

Lisa Rädlein CAVALLO Schermaschinen

Stromzufuhr: Akku

Preis: rund 260 Euro

Gewicht: 1200 Gramm

Leistung: Ca. 45 Watt bzw. 2300 Doppelhübe/Minute

Die Testergebnisse:

Scherleistung: Das Schnittbild war eher unregelmäßig. Bei zwei der drei Testerinnen waren nach der Schur deutliche Streifen zu sehen, an denen noch Fell stand.

Handhabung und Gewicht: Recht große, schwere, eher kopflastige Maschine, längeres Scheren war anstrengend. Schwierige Stellen weniger gut erreichbar.

Geräusch: Ziemlich laut. Ein Pferd war etwas angespannt, ein sehr geräuschempfindliches ließ sich gar nicht scheren.

Temperatur: Kein Heißlaufen auch nach 1,5 Stunden Scheren

Schnitthöhe: Schnitthöhe der mitgelieferten Schermesser in Ordnung (ca. 2 – 3 mm).

Reinigung und Wartung: Haare blieben kaum hängen, Maschine ließ sich problemlos reinigen. Zum Aufschrauben Schraubenzieher nötig.

Fazit: Recht günstige, sehr ausdauernde Maschine für Vielscherer, denen das optische Ergebnis weniger wichtig ist. Das aktuelle Modell FarmClipper 2 können Sie hier bestellen.

Heininger Xplorer: Die Starke für Penible

Lisa Rädlein CAVALLO Schermaschinen

Stromzufuhr: Akku

Preis: Rund 450 Euro

Gewicht: 990 Gramm

Leistung: 2450 Doppelhübe/Minute, keine Angabe in Watt.

Die Testergebnisse:

Scherleistung: Müheloses Scheren. Das Fell wurde gleichmäßig geschnitten, es blieben keine längeren Haare stehen. Enge Stellen, etwa zwischen den Beinen, waren aufgrund der Größe etwas schlechter zu erreichen.

Handhabung und Gewicht: Gefühlt eher schwere Maschine, die bei zwei Testerinnen nicht so gut in der Hand lag. Eine fand den Scherkopf zudem vorlastig.

Geräusch: Angenehm leise, war bei keinem Pferd ein Problem.

Temperatur: Kein Heißlaufen. Die Maschine wurde nach etwa einer Stunde Scheren leicht warm.

Stromzufuhr: Lange Akkulaufzeit, hielt ca. 1,5 Stunden Scheren gut durch. Die Akkustandanzeige funktionierte problemlos.

Schnitthöhe: Bei mitgelieferten Schermessern in Ordnung (ca. 2 – 4 mm).

Reinigung und Wartung: Problemlose Reinigung. Nur bei einer Testerin blieben viele Haare im Scherkopf hängen und ließen sich schlecht entfernen. Zum Wechseln der Scherblätter Schraubenzieher nötig.

Fazit: Etwas unhandliche, aber sehr ausdauernde Schermaschine mit optisch super-sauberem Ergebnis. Empfehlenswert für Reiter, die viel Wert auf die Optik legen, und Vielscherer. Den XPlorer gibt es hier zu kaufen.

Lister Cutli: Die handliche Kleine

Lisa Rädlein CAVALLO Schermaschinen

Stromzufuhr: Kabel

Preis: Rund 300 Euro

Gewicht: 1010 Gramm

Leitung: 90 Watt bzw. 2200 Doppelhübe/Minute

Die Testergebnisse:

Scherleistung: Eine Testerin fand das Schnittbild eher grob, bei einer weiteren blieben zum Teil Haare stehen, vor allem bei dichtem Fell. Die dritte Testerin fand das Ergebnis dagegen sauber und glatt.

Handhabung und Gewicht: Lag gut in der Hand, auch längeres Scheren war dadurch angenehm möglich.

Geräusch: Recht leise und angenehm, geringe Vibration. Manche Testpferde mussten sich an das Geräusch aber erst gewöhnen.

Temperatur: Ein Pferd komplett zu scheren, war problemlos möglich. Nach etwa 45 Minuten wurde die Maschine warm, nach etwa zwei Stunden oder drei Pferden lief sie heiß.

Stromzufuhr: Angenehme Kabellänge, Kabel leicht und biegsam.

Schnitthöhe: Gut, Scherblätter (ca. 3 mm) inklusive.

Reinigung und Wartung: Leicht zu reinigen, Schraubenzieher zum Wechseln der Scherblätter nötig.

Fazit: Das optische Ergebnis könnte schöner sein. Recht ausdauernd und handlich; gut geeignet für Freizeitreiter, die Wert aufs Handling legen. Die handliche Schermaschine können Sie direkt hier bestellen.

Aesculap Econom Equipe: Die rundum Solide für die Komplettschur

Lisa Rädlein CAVALLO Schermaschinen

Stromzufuhr: Kabel

Preis: Rund 420 Euro

Gewicht: 1200 Gramm

Leistung: 160 Watt bzw. 2200 Doppelhübe/Minute

Die Testergebnisse:

Scherleistung: Gute und mühelose Schur, sauberes Ergebnis. An unebenen Stellen blieben teilweise Haare stehen.

Handhabung und Gewicht: Relativ groß und schwer, lag aber gut in der Hand.

Geräusch: Dumpfes, angenehmes Geräusch, für einige Pferde aber etwas gewöhnungsbedürftig.

Temperatur: Komplettschur eines Pferds bzw. eine Stunde Scheren problemlos ohne Heißlaufen möglich.

Stromzufuhr: Kabel biegsam und lang genug.

Schnitthöhe: In Ordnung, bei mitgelieferten Scherblättern ca. 3 mm.

Reinigung und Wartung: Problemlos. Schraubenzieher zum Blätterwechseln nötig.

Fazit: Ausdauernde, angenehme Maschine mit sauberem Ergebnis. Für Vielscherer und Komplettschuren gut geeignet. Die Schermaschine können Sie hier bestellen.

Showmaster Schermaschine: Der Mini für die Teilschur

Lisa Rädlein CAVALLO Schermaschinen

Stromzufuhr: Akku

Preis: rund 50 Euro

Gewicht: 232 Gramm

Leistung: 50 Watt/keine Angabe zur Hubzahl

Die Testergebnisse:

Scherleistung: Bei kurzem Fell und an glatten Stellen ordentliches Ergebnis. An unebenen Stellen oder bei längerem Fell waren die Haare meist unterschiedlich lang, manchmal kam die Maschine nicht durch. Da das Schneideblatt klein ist, dauerte die Schur länger.

Handhabung und Gewicht: Sehr leicht und klein, lag gut in der Hand.

Geräusch: Relativ leise und angenehm. Nur ein Pferd reagierte irritiert.

Temperatur: Kein Heißlaufen, da nicht so lange nutzbar (Akku).

Stromzufuhr: Der Akku ließ schnell nach und war je nach Beanspruchung schon nach etwa 15 Minuten leer. Netzbetrieb prinzipiell möglich, das Ladekabel ist zum Scheren aber ziemlich kurz.

Schnitthöhe: Verschiedene Schnitthöhen einstellbar. Auch auf der größten Stufe schneidet die Maschine recht kurz (ca. 3 mm), die kürzeste (ca. 1 mm) war extrem kurz.

Reinigung und Wartung: Einfache Reinigung, Schraubenzieher zum Blätterwechseln nötig.

Fazit: Für den sehr günstigen Preis ein gutes Ergebnis! Handliche Maschine, perfekt für Teilschuren.

Horizont N65: Der praktische Allrounder (Kauftipp)

Lisa Rädlein CAVALLO Schermaschinen

Stromzufuhr: Kabel

Preis: rund 300 Euro

Gewicht: 750 Gramm

Leistung: 65 Watt bzw. 2700 Doppelhübe/Minute

Die Testergebnisse:

Scherleistung: Zwei von drei Testerinnen überzeugte die Maschine vollständig: Sie scherte sauber und schnell und kam auch an schwierigen, unebenen Stellen gut durch. Der dritten Testerin war das Schnittbild zu grob.

Handhabung und Gewicht: Lag bei allen Testerinnen gut in der Hand, angenehmes Gewicht und recht klein. Anschaltknopf verschiebt sich während des Scherens schnell versehentlich.

Geräusch: Relativ laut.

Temperatur: Kaum Heißlaufen, problemlos bei Komplettschur oder mehreren Teilschuren nacheinander.

Stromzufuhr: Kabellänge in Ordnung, biegsames Kabel.

Schnitthöhe: Bei mitgelieferten Scherblättern gut, aber recht kurz (ca. 1,4 mm).

Reinigung und Wartung: Unproblematisch. Schermesser werden durch eine große, von Hand drehbare Schraube gehalten, daher kein Schraubenzieher nötig.

Fazit: Handliche, ausdauernde Maschine mit sauberem Ergebnis. Perfekt für anspruchsvolle Teilscherer, aber auch für Vielscherer geeignet. Das Modell gibt es hier zu kaufen.

