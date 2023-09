Wer im internationalen Viereck viele Punkte sammelt, hat nicht unbedingt an diesem Tag die beste Leistung gezeigt, sondern womöglich nur die gleiche Nationalität wie einer der Richter, startet in seinem Heimatland, rangiert auf der FEI-Rangliste weit oben und startet eher später im Teilnehmerfeld. Denn diese Faktoren haben laut einer aktuellen Untersuchung von Pferdewissenschaftlerin Dr. Inga Wolframm signifikanten Einfluss auf die Noten der Dressurelite. In ihrer Studie an der Universität Van Hall Larenstein beurteilte Wolframm 510 Richterergebnisse aus sieben Fünf-Sterne-Dressurwettbewerben zwischen Mai 2022 und April 2023. Was steckt hinter dieser systematischen Voreingenommenheit? Wolframms These: Richter würden dazu neigen, die Komplexität des Beurteilungsprozesses zu reduzieren und auf "kognitive Abkürzungen" zurückgreifen. Um diese Probleme anzugehen, sollte die FEI der Entwicklung klar definierter, eindeutiger Bewertungsrichtlinien Priorität einräumen, die auf evidenzbasierten, auf das Wohlergehen von Pferden ausgerichteten Kriterien basieren. Dies würde es den Richtern ermöglichen, Leistungen genauer und unparteiischer zu bewerten.