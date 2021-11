Zum Tod von Jürgen Loesdau Firmengründer Jürgen Loesdau ist gestorben

Völlig unerwartet verstarb Jürgen Loesdau am Morgen des 11. November 2021. Der Familienvater und Firmengründer des Pferdesporthauses Loesdau wurde 80 Jahre alt. Sein Unternehmen gehört heute zu den größten Reitsportanbietern in Europa.

Wie das Pferdesporthaus Loesdau mitteilt, ist Gründer Jürgen Loesdau am 11. November überraschend verstorben. Nahezu täglich sei er zuvor noch im Unternehmen gewesen, habe mit Lieferanten und Geschäftspartnern gesprochen. "Wir kannten ihn alle als überaus gerechten Chef, der immer ein offenes Ohr für seine Mitarbeiter hatte", heißt es im Nachruf des Unternehmens. Gegründet hatte Jürgen Loesdau sein Unternehmen am 6. September 1966 auf der schwäbischen Alb. Seitdem hat sich das Pferdesporthaus Loesdau mit seinem Hauptsitz in Bisingen zu einem der größten europäischen Reitsportanbieter entwickelt. 15 Filialen, eine davon in Österreich, nahezu 6000 angebotene Produkte im Online Shop und im Versandhandel, eine eigene Sattlerei und Werbeabteilung sowie über 400 Mitarbeiter gehören zum Lebenswerk Jürgen Loesdaus. Der Chef galt als Geschäftsmann alter Schule mit einem unglaublich guten Sinn und Gespür für die richtigen, kaufmännischen Entscheidungen, so das Unternehmen.

Sein Erfolgsrezept sei dabei gewesen: Tue, was du liebst. "Er hatte sein Hobby damals zum Beruf gemacht, als er den ersten Reitsportkatalog herausgab und einen kleinen Verkaufsladen mit Reitsportprodukten direkt auf seinem Hof eröffnete", heißt es im Nachruf auf ihn. Sein ganzes Leben lang blieb er eng mit den Pferden verbunden, gründete den Pferdesportverein Onstmettingen, war engagierter zweiter Vorsitzender des Reitverein Balingen und ein bekannter Pferdemann über Deutschlands Grenzen hinweg. Auch seine Töchter Anke und Beate sind begeisterte Reiterinnen. "Die Passion für den Pferdesport und die Liebe zu den Pferden haben ihn auf eine besondere Weise mit seiner Familie, seinen Freunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern verbunden", schreibt das Pferdesporthaus.