Die EU will den strengen Schutzstatus des Wolfs auf den Prüfstand stellen. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel an. Die Konzentration von Wolfsrudeln in einigen europäischen Regionen sei zu einer echten Gefahr für Nutztiere und potenziell auch für Menschen geworden, so von der Leyen. Bis zum 22. September will die EU Daten zum Wolfsvorkommen und den Folgen aus ganz Europa sammeln. Sie hat dafür eine Meldestelle eingerichtet. Nach der Analyse könnten die strengen Regeln zum Schutz des Wolfs gelockert werden. "Auf der Grundlage der erhobenen Daten wird die Kommission über einen Vorschlag entscheiden, gegebenenfalls den Status des Wolfsschutzes in der EU zu ändern und den Rechtsrahmen zu aktualisieren. Dies könnte, sofern sich das als notwendig erweist, zu weiterer Flexibilität im Zusammenhang mit dem Umgang mit wachsenden Populationen dieser Spezies führen", heißt es in einer Mitteilung.