1) Die Überraschungsbox für Reiter

Eine ganz besondere Geschenkidee ist unsere CAVALLO-Box: Acht tolle Produkte aus dem Reitsportbereich vereint in einer wunderschönen, winterlichen Schmuckbox. Die CAVALLO-Box ist eine schöne Idee für reitende Freundinnen oder auch für Sie selbst und Ihr Pferd. So entdecken Sie neue Marken und Produkte und gönnen sich selbst etwas. Mit dem Rabattcode EMPFEHLUNG20 gibt es bis zum bis 31.12.2022 20 Euro Rabatt auf die CAVALLO-Box (Gutschein gültig bis 31.12.2022 23:59 Uhr, nicht mit anderen Rabatt Aktionen kombinierbar. Pro Kunde nur einmal einlösbar. Nur solange der Vorrat reicht). Die CAVALLO Box bestellen

Dieses Steckenpferd ist einfach nur herzig und das perfekte Geschenk für kleine Pferdefans, Pferdemädchen und alle Kinder. Der Trend Hobbyhorsing zieht übrigens oft auch noch bei Teenagern. Also, ran an die Socken, hier geht es zu unserer Bastelanleitung für das Steckenpferd . Wer doch lieber kaufen möchte, findet hier ein tolles Steckenpferd aus Plüsch . Ein Steckenpferd reicht nicht? Das Gartenpferd von Helga Kreft ist zugegebenermaßen ein teures Geschenk – dafür garantiert ohne Tierarztrechnung.

3) Alles für eine tolle Zeit im Sattel: Reit-Zubehör als Geschenk, von CAVALLO getestet

Was machen Pferdefreunde nunmal am liebsten? Richtig, sie verbringen endlos Zeit im Stall oder sind auf dem Pferderücken unterwegs. Was liegt also näher, als richtig tolles Reit-Zubehör zu verschenken. Wir haben einige Highlights zusammengestellt, die wir in unseren Tests für sehr gut befunden haben und weiterempfehlen können. Mit diesen Geschenken schenken Sie Qualität: