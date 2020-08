Nachruf: Der Vater der Pferdeforschung Zum Tod von Klaus Zeeb

"Hallo, hier ist der Zeeb", so meldete sich Klaus Zeeb noch vor einigen Wochen in seiner unverkennbaren Art am Telefon: kraftvoll, selbstbewusst, ein Mann, der was zu sagen hat. Viele Jahre hat er CAVALLO als Experte begleitet und ist uns bis zuletzt mit seinen Anregungen als Leserbriefschreiber treu geblieben. Kaum ein Wissenschaftler hat so maßgeblich wie er das Wissen über Pferde viele Jahre lang beeinflusst. In zahlreichen Büchern, Vorträgen und Filmen beschrieb der gebürtige Stuttgarter den Weg hin zu einer artgerechteren Pferdehaltung. Autoren wie Host Stern stützten sich in den 70ern auf seine revolutionären Forderungen für mehr Pferdewohl. Legendär ist seine Freundschaft mit dem Begründer der pferdegerechten Freiheitsdressur im Zirkus, Fredy Knie Senior. Ihr Credo: nur mit Ruhe, Vertrauen, Konsequenz und jeder Menge Einfühlungsvermögen lassen sich Tiere zu Artisten ausbilden. Anfang August ist das streitbare Urgestein der Pferdeforschung gestorben. Seine Stimme wird fehlen, nicht nur der CAVALLO-Redaktion.