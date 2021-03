Vom Galopp zu Trab zu Schritt - so gelingen die Übergänge 6 Übungen für geschmeidige Übergänge

2/6 Übung 2: Schaukel Das bringt's: Zurück, vor, zurück, vor – die Schaukel sieht auf den ersten Blick unspektakulär aus, hat es aber ganz schön in sich. „Hier folgen die Übergänge quasi ständig aufeinander“, sagt Sabine Ellinger. Die Übung ist deshalb ideal, um an der Feinabstimmung zwischen den Übergängen zu feilen. Gleichzeitig können Sie kontrollieren, ob Sie Ihre Hilfen korrekt geben und das Pferd gut darauf reagiert. Nebenbei fördert die Lektion die Balance des Pferds und bringt es dazu, die Hanken stärker zu beugen – wichtig für eine aktive Hinterhand. Und die wird wiederum für geschmeidige Übergänge benötigt. So geht's: Parieren Sie Ihr Pferd zum Halten durch. Daraus lassen Sie es vier Tritte rückwärts treten und halten wieder an. Dann lassen Sie Ihr Pferd vier Schritte vorwärts gehen, halten wieder an und schicken es dann sechs Tritte zurück. Daraus reiten Sie im Mittelschritt an. Fortgeschrittene lassen das Halten zwischen Vorwärts- und Rückwärtstritten weg. Das macht die Lektion schwieriger, weil die Pferde direkt vom diagonalen (Rückwärts-) Zweitakt in den Viertakt des Schritts wechseln müssen. Extra-Tipp: Damit die Schaukel besonders gut wirkt, sollte Ihr Pferd gerade und mit aufgewölbtem Rücken zurücktreten können. Wie das geht, lesen Sie in CAVALLO 08/2016.