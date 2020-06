12/14 Schritt 6: Antreten mit Sicherung und ohne Für diesen Schritt sollte Ihr Pferd Kappzaum und Trense tragen. Verschnallen Sie die innere Leine korrekt in Gebiss und Gurt, und haken die andere am Kappzaum ein. So lassen Sie Ihr Pferd einige Runden im Schritt und Trab drehen. Dabei können Sie sehen, ob Ihr Pferd Impulse von der Longe am Gebiss im Schritt und Trab gelassen akzeptiert. Gibt es Probleme, können Sie auf die Sicherungs-Leine am Kappzaum zurückgreifen. Klappt alles, verschnallen Sie die äußere Leine korrekt, haken die andere zur Sicherung am Kappzaum ein und wiederholen die Prozedur. Erst danach verschnallen Sie beide Longen korrekt. Jetzt treten Sie etwas hinter Ihr Pferd und schicken es per Körpersprache, Stimmsignal und gegebenenfalls sanftes Touchieren mit der Peitsche hinaus. „Sobald es angetreten ist, gehen Sie auch los und gehen in korrekter Longier-Position auf Gurthöhe nah am Pferd mit“, sagt Leonie Bühlmann. Das hilft dem Pferd, sicher voranzugehen. „Wer stehenbleibt oder sich frontal zum Pferd dreht, riskiert, dass es bremst oder nach außen ausweicht. Das kann zu Leinensalat führen“, erklärt Leonie Bühlmann.