Achtung, hier kommt ein Märchen: Trainieren Sie Ihr Pferd zwei- oder dreimal pro Woche eine halbe Stunde, und schon wachsen seine Muskeln. Und ganz nebenbei wird Ihr Vierbeiner auch noch geschickter, geschmeidiger und cooler.

Kompletten Artikel kaufen Fitte Pferde dank Equikinetic - Artikel als pdf Sie erhalten den kompletten Artikel (8 Seiten) als PDF 1,99 € | Jetzt kaufen

Als Michael Geitner der CAVALLO-Redaktion Mitte 2013 erstmals von seinem neuen Intervall-Training an der Longe erzählte, klang das fast zu schön, um wahr zu sein. Also machten wir die Probe aufs Exempel. Mehr als 20 Reiter in München und Stuttgart prüften die "Equikinetic" auf Herz und Nieren. Über das Ergebnis berichtete unser Top-Thema im Februar 2014: enorme Fortschritte bei den meisten Pferden, nachgewiesen durch Tierarzt- und Gewichts-Kontrolle.

Seither haben viele Reiter das Training bei Kursen gelernt oder in Eigenregie getestet. Michael Geitner und seine Trainer-Kollegin Alexandra Schmid haben die Methode weiter verfeinert, perfektioniert und sich mit vielen Pferde-Profis ausgetauscht. Unter anderem auch mit Dressur-Ausbilder Horst Becker und seine Partnerin Leonie Bühlmann. Beim Seminar für Geitners Instruktoren in Beckers "Haus der Dressur" bei Münster entstand der Slogan "Aus der Gasse in die Piaffe". Warum? "Wir haben festgestellt, dass Pferde auf jedem reiterlichen Niveau von der Equikinetic erkennbar profitieren", sagt Michael Geitner. Bei Jungpferden, Reha- und Freizeit-Pferden legt Equikinetic die nötigen Grundlagen an Kraft, Koordination und Gelassenheit für den anspruchsvollen Reitpferde-Job. "Fortgeschrittene Pferde hält das Training stark und geschmeidig und sorgt für Abwechslung", ergänzt Horst Becker.

Zum bewährten Training mit Reiten, Rückenschule an der Longe, Doppellonge und klassischer Handarbeit kombiniert der Ausbilder je nach Alter und Stand der Pferde Equikinetic und Elemente der Dual-Aktivierung. "Damit werden die Pferde vielseitig gefördert und optimal auf die Dressur vorbereitet." Das Ergebnis ist ein Stall voller starker, geschmeidiger und zufriedener Pferde. Beckers Tiere beweisen: Fitte Pferde fühlen sich wohler. Sie wollen, dass dieses Wohlfühl-Märchen auch für Ihr Pferd wahr wird? Dann probieren Sie es aus!

So funktioniert die Equikinetic Equikinetic wirkt umso besser, je regelmäßiger Sie trainieren. Einmal pro Woche ist Minimum. Eine solide Grund-Fitness erreichen Sie in 2 bis 3 Monaten bei 2- bis 3-mal Training pro Woche. Nach der Equikinetic brauchen Muskeln einen Tag Ruhe, um zu wachsen (Spaziergang, Weide, lockeres Reiten). Equikinetic ist mental und körperlich sehr anstrengend! Überfordern Sie Ihr Pferd also nicht. Den Trainingsstand halten Sie mit einmal Equikinetic alle 7 bis 10 Tage.

Lisa Rädlein In der Equikinetic geht das Pferd gestellt und gebogen durch die Quadratvolte.

So bauen Sie die Quadratvolte auf Acht Schaumstoffstangen bilden eine Quadratvolte aus Gassen. Der Durchmesser beträgt fürs Pferd etwa 8 Meter (etwas weniger als in unserem Versuch 2013/2014). Aufbau: Von der Mitte (Pylon) legen Sie 4 Schaumstoffstangen als Kreuz aus. Am Ende der Stangen je eine weitere Stange quer legen. Das sind die Innenkanten der Gassen. Die anderen Stangen legen Sie parallel zu einer etwa 1,5 Meter breiten Gasse. Die äußeren Stangen können Sie durch jeweils drei Pylonen ersetzen.

Varianten: Schert die Hinterhand aus, Gassen enger legen und Tempo verringern. Driftet das Pferd in Ecken stark nach innen oder außen, die Ecken mit Pylonen begrenzen.

So lassen Sie Ihr Pferd in den Gassen gehen

Lisa Rädlein Korrekte Stellung (links), das Pferd ist überstellt (rechts).

Wärmen Sie Ihr Pferd 10 bis 15 Minuten im Schritt auf. In der Arbeitsphase sollte das innere Pferdeohr konstant Ihnen zugewandt sein. In jeder Pause wird die Hand gewechselt. Bis zum Start der nächsten Phase lassen Sie die Longe lang. Ihr Pferd darf gehen, wie es will, solange es in den Gassen bleibt.

So führen Sie die Longe Ausrüstung: Longe ohne schweren Haken, Peitsche (ca. 1,40-1,60 m), Kappzaum. Mit Halfter oder Trense können Sie nicht korrekt stellen.

Position: Der Mensch geht mit, etwa auf Schulter höhe des Pferds oder etwas weiter hinten. Im Schritt bleiben Sie relativ nah am Pferd (ca. 1-2 Meter Abstand), im Trab weiter weg. Die Hand, die zum Pferdekopf zeigt, führt die Longe und stellt das Pferd, die andere hält Longenrest und Peitsche. Macht der Mensch bewusst große Schritte, ver längert dadurch oft auch das Pferd seine Schritte.

Buchtipp

Hersteller "Equikinetic – Pferde effektiv longieren" von Michael Geitner und Alexandra Schmid, Hier bei Amazon bestellen



So steigern Sie das Training Jedes Pferd startet auf Stufe 1. Wiederholen Sie die ersten drei Trainingsstufen jeweils mindestens dreimal, bevor Sie steigern. Wichtig: Die Stufen sind keine Wochenangaben. Jede Stufe dauert so lange, wie das Pferd braucht. Steigern Sie erst, wenn Ihr Pferd die vorige Stufe ohne Ermüdungsanzeichen bewältigt und sich die Atmung etwa zehn Minuten nach der Arbeit norma lisiert (acht bis 14 Atem züge pro Minute).

Training verringern: Wenn das Pferd müde wird (es fußt schlechter, verwirft sich im Genick, wird eilig oder träge, stolpert oder bockt), beenden Sie das aktuelle Training sofort. Wählen Sie beim nächsten Mal eine niedrigere Stufe. Je nach Tagesform des Pferds können Sie zwischen den Stufen wechseln. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, fordern Sie lieber weniger als zu viel.

Lisa Rädlein Lusitano-Hengst Fuego ist 5 Jahre alt und fit genug für Hindernisse in der Quadratvolte.

Die CAVALLO-Experten

Lisa Rädlein Alexandra Schmid & Michael Geitner

Die Pferdetrainer Alexandra Schmid und Michael Geitner arbeiten seit 2008 zusammen und entwickelten auch die Equikinetic gemeinsam.

www.pferdetraining-allgaeu.de, www.pferde-ausbildung.de

Trainingstipps für Einsteiger Der klassische Freizeit-Kumpel: Gelände, Dressur, Cavaletti, Trail und vieles mehr – Freizeitpferde haben oft ein volles Programm. Je fitter sie sind, umso leichter bewältigen sie ihren anspruchsvollen Job.

Trainings-Empfehlung: Beginnen Sie auf Stufe 1 mit vier Arbeitsphasen im Schritt, bevor Sie Ihr Pferd die letzten vier Arbeitsphasen traben lassen. Fällt dem Pferd der Trab noch schwer, arbeiten Sie einige Male nur im Schritt, bevor Sie es wieder mit Trab probieren.

Herausforderungen: Die Pferde müssen sich korrekt im Genick stellen und dürfen weder mit der Hinterhand ausweichen noch auf die innere Schulter fallen. Das passiert meist aus Überforderung. Wird Ihr Pferd in der letzten Trainings-Hälfte widersetzlich, ist es wahrscheinlich schlicht müde. Beenden Sie das Training sofort und verlangen Sie beim nächsten Mal weniger.

Lisa Rädlein Haflinger „Nash“ ist 8 Jahre alt. Dem Wallach fällt es schwer, sich in der Quadratvolte korrekt zu biegen.

Kranke Pferde fit machen Der sensible Patient: Verletzt, schwach, chronisch krank oder einfach alt: Viele Pferde mit Bewegungseinschränkungen finden mit der Equikinetic schneller zurück zur alten Form als mit anderen Methoden.

Trainings-Empfehlung: Reha-Pferde, die vom Tierarzt das "Go" zum Wiederaufbau haben, sollten Equikinetic im Schritt machen. Starten Sie mit vier Arbeitsphasen à 30 Sekunden und 45 Sekunden Pause.

Herausforderungen: Die richtige Trainingsintensität ist der Schlüssel zum Erfolg. Beobachten Sie Ihr Pferd genau: Schafft es die Arbeit gut oder zeigt es Unwohlsein, schlägt es mit dem Kopf oder Schweif oder wird es unruhig? Dann war die abgefragte Leistung noch zu viel.

Lisa Rädlein Warmblut Bolero hat nach sechs Monaten Reha bei Horst Becker starke Muskeln.

Training für Jungpferde Das Jungpferd: Je stärker und geschickter ein Pferd ist, wenn erstmals ein Reiter auf seinen Rücken steigt, umso leichter kann es das Gewicht ausbalancieren und tragen. Ein sinnvoller Aufbau verhindert schlechte Erfahrungen und Gesundheitsprobleme.

Trainings-Empfehlung: Machen Sie anfangs nicht öfter als zweimal in der Woche Equikinetic. Starten Sie mit achtmal einer Minute Arbeit im Schritt, und steigern Sie langsam. "Bis zum Anreiten darf gerne ein Jahr vergehen", findet Michael Geitner. Schafft ein Pferd acht Minuten im Trab, können Sie zur Arbeit einen Sattel auflegen. "In den Gassen fällt es vielen Pferden leichter, sich mit dem komischen Ding auf dem Rücken gelassen zu bewegen", hat Geitners Co-Trainerin Alexandra Schmid festgestellt.

Herausforderungen: Junge Pferde müssen lernen, sich zu konzentrieren, müssen Muskeln aufbauen und lernen, sich gesund zu koordinieren.

Lisa Rädlein Lusitano-Hengst Armani (4) lockert beim Übertreten die Lende und stärkt zugleich die Hinterhand.

Barbara Böke: Die CAVALLO-Redakteurin trainiert mit ihrem Pferd Chicco seit dem CAVALLO-Experiment im Herbst 2013 mit der Equikinetic. Ihr 1,80-Meter-Wallach wurde deutlich beweglicher. "Er lief geschmeidiger und reagierte besser auf die Hilfen." Geitners Gassen-Training nutzt sie seither immer, wenn ihr Pferd etwas steifer wird. "Mit Equikinetic bekomme ich ihn schneller locker als übers Dressurtraining. Und Chicco macht das richtig Spaß."

Rädlein Barbara Böke

"Die perfekte Basis für starke und gelassene Dressur-Pferde""

Lisa Rädlein Horst Becker und Leonie Bühlmann

Horst Becker und Leonie Bühlmann bieten in ihrem "Haus der Dressur" im westfälischen Münster Unterricht, Seminare und Beritt in klassischer Dressur an. Der Hof ist auch die deutsche Niederlassung des spanischen Lusitano-Gestüts La Perla. "Equinetic ergänzt unser tägliches Training mittlerweile sehr schön", sagt Horst Becker. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Freundschaft mit Michael Geitner und Alexandra Schmid nun auch unsere Arbeit betrifft. Wir haben viele Gemeinsamkeiten entdeckt und gemerkt, dass sich unser Training perfekt ergänzt."