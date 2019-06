Lisa Rädlein 1/4 Seitliche Planks für die Hüfte Das Problem: Ihre Hüfte will mitunter einfach nicht so, wie Sie sich das so vorstellen. Bei mir hapert es links: Ich knicke in der Hüfte ein und kann die Seite nicht ausreichend stabilisieren. Übung: Mit einem Seitstütz stärken Sie den Rumpf, Bauch und unteren Rücken. Aber: Diese Übung ist wirklich so anstrengend, wie es aussieht! In einer geraden Linie auf die Seite legen. Auf dem Arm abstützen, die Hüfte nach oben anheben und behutsam wieder absenken. Wer nicht gleich umfällt, kann den freien Arm anheben. Diese Übung fünf mal wiederholen, dann die Seite wechseln.