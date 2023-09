Wenn das Pferd im Schneckentempo seine Runden zieht, die Hufe durch den Sand schleppt und seufzend jedes Angebot zum Stehenbleiben dankbar annimmt – dann haben Zuschauer Mitleid, der betroffene Reiter Frust. Und der müde Vierbeiner? Der, so würden manche sagen, hat einfach keine Lust.

Warum ist mein Pferd faul?

Doch so einfach ist das nicht. "Wir dürfen so ein Pferd nicht gleich in die Faultier-Schublade stecken", betont Horsemanship-Trainerin Klaudia Duif. "Kein Pferd ist von Natur aus faul. Dafür gibt es immer einen Grund. Und den müssen wir finden, lösen – oder lernen, damit besser umzugehen", ergänzt sie. Sie findet: Die Pferde, die mit ihrer Energie gut haushalten, gehören zu den besonders schlauen Exemplaren. "Weil sie sich nur anstrengen, wenn sie glauben, es lohnt sich, müssen wir uns umso mehr anstrengen", erklärt sie schmunzelnd.