Anders sitzen, besser reiten

Balance: Der angeschossene Cowboy

Sitzt der Reiter zentriert, hilft das dem Gleichgewicht des Pferds. Je ausbalancierter Sie sind, desto besser können Sie Ihr Pferd unterstützen.

So geht's: Halten Sie Ihr Pferd an. Dann lassen Sie den Oberkörper zu einer Seite hin locker herunterhängen. Beide Arme und Ihr Kopf hängen auf einer Seite. Diese Haltung erinnert an einen angeschossenen Cowboy. Bleiben Sie etwa 30 Sekunden in dieser Position, bevor Sie die gleiche Haltung ebenfalls für 30 Sekunden auf der anderen Seite einnehmen. Zwei Wiederholungen reichen.

Was es nützt: Diese Übung dehnt eine Körperseite ab dem unteren Rücken über den Beckenrand bis hoch zur Rippe. Durch das Hängenlassen des Kopfs wird der Nacken gedehnt. Das hilft insbesondere Reitern, die im Nacken verspannt sind, eine Körperseite stark verkürzt haben oder in der Hüfte einknicken.