Alles über Fliegenschutz im Stall und auf der Weide

Bremsen, Fliegen und Co. nerven im Sommer nicht nur, sie können auch gefährliche Krankheiten übertragen. Wir haben uns umgeschaut, was es Neues gibt im Kampf gegen die Plagegeister.

Kommt Ihr Pferd im Stall und auf der Weide vor lauter Blutsaugern nicht zur Ruhe? Neue Stallhelfer und altbewährte Tricks schaffen effektiv Abhilfe.

Was können Bremsenfallen?

Das Versprechen ist ziemlich groß: 10.000 Quadratmeter sollen dank einer einzigen schwarzen Kugel mit einem Netz darüber bremsenfrei werden. Es geht um Bremsenfallen, die seit einigen Jahren immer beliebter werden.

Das Prinzip: Eine dunkle Kugel heizt sich in der Sonne auf. Bremsen halten sie aufgrund der Wärme für einen Pferdehintern und landen darauf. Wollen sie wieder wegfliegen, können sie das nur nach oben und landen so im Netz-Fangbehälter.

Klingt simpel und genial – aber funktioniert das Prinzip in der Praxis auch so gut, wie es sich anhört? Wir haben Reiter gefragt und viele positive Rückmeldungen bekommen. Ganz bremsenfrei wird die Umgebung damit zwar nicht, aber die Insektenplage ist deutlich reduziert. Es kann sich also lohnen, die kugeligen Helfer aufzustellen.

Wer den Anschaffungspreis für die Original-Falle (Taon-X, ab rund 110 Euro) scheut: Im Internet gibt’s auch praktische Selbstbauanleitungen, zum Beispiel unter: www.pferdebremsenfalle-test.de

Schutzausrüstung gegen Fliegen und Bremsen

Masken und Decken schützen Pferde von Kopf bis Kruppe vor Insekten. Wir zeigen, welche Entwicklungen es gibt und was sich im Alltag bewährt.

Was im Stall und auf der Weide vor Insekten schützt

Interessante Erfindungen und Tipps, was Sie selbst gegen blutsaugende und lästige Plagegeister tun können, finden Sie hier:

Neue Entwicklungen beim Schutz vor Fliegen im Stall und auf der Weide

Ist der Zebra-Look noch angesagt? Welche Neuheiten gibt’s in punkto Ausrüstung? Wir zeigen die neuesten Innovationen.

Sprühen und schmieren

Fliegenspray gehört im Sommer zur Standardausrüstung jedes Reiters. Was gibt es Neues bei den Insektenschutzmitteln?

Fliegenhauben für Pferde im Praxistest: