Prof. Dr. Regula Bettschart-Wolfensberger leitet die Abteilung Anästhesiologie des Tierspitals der Universität Zürich. Sie studierte und dissertierte an der Universität Zürich, absolvierte ein PhD am Royal College of Veterinary Medicine in London und habilitierte in Zürich. Seit 1997 ist sie Diplomate of the European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVAA), seit 2015 außerordentliche Professorin in Zürich. www.tierspital.uzh.ch